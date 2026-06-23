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Steam yaz indirimleri tarihleri: 2026 Steam yaz indirimleri ne zaman, ayın kaçında başlıyor?
Giriş Tarihi: 23.06.2026 09:31
Steam yaz indirimleri tarihleri: 2026 Steam yaz indirimleri ne zaman, ayın kaçında başlıyor?
Oyun severlerin yıl boyunca en çok beklediği kampanyalardan olan Steam yaz indirimleri için kısa bir süre kaldı. Steam yaz indirimleri ile birlikte binlerce oyunda yüzde 90'a varan indirimler yaşanacak. Peki, 2026 Steam yaz indirim ne zaman, ayın kaçında başlıyor? İşte o tarihler;