Steam yaz indirimleri tarihleri: 2026 Steam yaz indirimleri ne zaman, ayın kaçında başlıyor?

Türkiye'de binlerce oyun severin heyecanla beklediği Steam yaz indirimleri için geri sayım başladı. Dünyanın en popüler oyun platformları arasında başı çeken Steam, her yıl olduğu gibi bu sene de yaz indirimlerinde binlerce oyunu yüzde 90'a varan indirimlerle oyuncularla buluşturacak.