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Giriş Tarihi: 23.06.2026 09:31

Steam yaz indirimleri tarihleri: 2026 Steam yaz indirimleri ne zaman, ayın kaçında başlıyor?

Oyun severlerin yıl boyunca en çok beklediği kampanyalardan olan Steam yaz indirimleri için kısa bir süre kaldı. Steam yaz indirimleri ile birlikte binlerce oyunda yüzde 90'a varan indirimler yaşanacak. Peki, 2026 Steam yaz indirim ne zaman, ayın kaçında başlıyor? İşte o tarihler;

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Steam yaz indirimleri tarihleri: 2026 Steam yaz indirimleri ne zaman, ayın kaçında başlıyor?

Türkiye'de binlerce oyun severin heyecanla beklediği Steam yaz indirimleri için geri sayım başladı. Dünyanın en popüler oyun platformları arasında başı çeken Steam, her yıl olduğu gibi bu sene de yaz indirimlerinde binlerce oyunu yüzde 90'a varan indirimlerle oyuncularla buluşturacak.

Steam yaz indirimleri tarihleri: 2026 Steam yaz indirimleri ne zaman, ayın kaçında başlıyor?

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Steam 2026 Yaz İndirimleri 25 Haziran 2026 Perşembe günü başlayacak ve 9 Temmuz 2026 Perşembe gününe kadar devam edecek.

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Steam yaz indirimleri tarihleri: 2026 Steam yaz indirimleri ne zaman, ayın kaçında başlıyor?

İNDİRİM ÖNCESİ ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK: STEAM NEXT FEST

Steam Yaz İndirimleri'nden hemen önce, 15-22 Haziran 2026 tarihleri arasında Steam Next Fest etkinliği düzenlenecek. Bu etkinlik, henüz piyasaya sürülmemiş yüzlerce oyunun demolarını deneme, geliştiricilerle etkileşim kurma ve canlı yayınları izleme fırsatı sunuyor.

Steam yaz indirimleri tarihleri: 2026 Steam yaz indirimleri ne zaman, ayın kaçında başlıyor?

Next Fest, oyuncuların yeni favorilerini keşfetmeleri ve Yaz İndirimleri'nde hangi oyunlara odaklanacaklarına karar vermeleri için harika bir ön hazırlık niteliğinde.

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