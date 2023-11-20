Stranger Things 5. sezon ne zaman? Netflix yapımı Stranger Things yeni sezon tarihi için geri sayım!

2016 yılında yayın hayatına başlayan ve dört sezonu izleyiciyle buluşan Stranger Things 5. sezonu için geri sayım devam ediyor. Bilimkurgu, korku ve drama türündeki ABD yapımı televizyon dizisi Stranger Things farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Konusu 1980'lerde Indiana eyaletinin Hawkins adındaki kurgusal kasabasında geçen popüler dizinin yeni sezonu için bekleyiş sürüyor. Peki; Stranger Things 5. sezon ne zaman? Netflix Stranger Things yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte, yeni sezon yayın tarihi…