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Giriş Tarihi: 20.11.2023 14:20 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 14:20

Stranger Things 5. sezon ne zaman? Netflix yapımı Stranger Things yeni sezon tarihi için geri sayım!

2016 yılında yayın hayatına başlayan ve dört sezonu izleyiciyle buluşan Stranger Things 5. sezonu için geri sayım devam ediyor. Bilimkurgu, korku ve drama türündeki ABD yapımı televizyon dizisi Stranger Things farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Konusu 1980'lerde Indiana eyaletinin Hawkins adındaki kurgusal kasabasında geçen popüler dizinin yeni sezonu için bekleyiş sürüyor. Peki; Stranger Things 5. sezon ne zaman? Netflix Stranger Things yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte, yeni sezon yayın tarihi…

Stranger Things 5. sezon ne zaman? Netflix Stranger Things yeni sezon tarihi açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Stranger Things yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu yanıt arıyor. 15 Temmuz 2016 tarihinde dijital platform Netflix'te yayın hayatına başlayan ABD yapımı dizi; ilgi çekici konusu, oyuncu kadrosu, müzikleri ve atmosferi ile adından söz ettirmeyi başarmıştı. 4. sezon 2. kısmı Temmuz ayında izleyici karşısına çıkan dizinin final sezonu olan 5. sezonu ne zaman yayınlanacak, kaç bölümden oluşacak ve yeni oyuncular olacak mı merak ediliyor. Peki, Netflix Stranger Things yeni sezon ne zaman başlayacak? Stranger Things 5. sezon yayın tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…

Stranger Things 5. sezon ne zaman? Netflix Stranger Things yeni sezon tarihi açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

STRANGER THİNGS 5. YENİ SEZON NE ZAMAN?

Netflix yapımı bilim kurgu dizisi Stranger Things'in 4. sezon 1. kısmı 27 Mayıs'ta, 2. kısmı ise 1 Temmuz 2022 tarihinde izleyici karşısına çıktı.

4. sezonuyla 83 ülkede ilk sıraya yerleşen Stranger Things 5. sezon yayın tarihi henüz belli olmadı.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer veirlecektir.

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Stranger Things 5. sezon ne zaman? Netflix Stranger Things yeni sezon tarihi açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

STRANGER THİNGS FİNAL Mİ YAPIYOR?

Stanger Things'in yaratıcıları Matt ve Ross Duffer, daha önce dizinin 5. sezonunu doğrulamıştı. Duffer Kardeşler, açıklamalarında dizinin hikayesinin 7 sene önce planlandığını ve o dönemde dizinin 4 veya 5 sezon olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Ayrıca 5. sezonla birlikte dizinin ekranlara veda edeceğini de açıkladılar.

Stranger Things 5. sezon ne zaman? Netflix Stranger Things yeni sezon tarihi açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

STRANGER THINGS KONUSU

Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.

İlk sezon Kasım 1983'te Will Byers'ın Baş aşağı'ndan gelen bir yaratık tarafından kaçırıldığı tarihte başlar. Annesi Joyce ve kasabanın polis şefi Jim Hopper, Will'i aramaya başlar. Aynı zamanda, Eleven adlı psikokinetik yeteneklere sahip genç bir kız laboratuvardan kaçar ve Will'i bulmak için yaptıkları aramalarda Will'in arkadaşları Mike, Dustin ve Lucas'a yardım eder. İkinci sezon Ekim 1984'ten itibaren başlar. Will kurtarılır ancak olayların ayrıntılarını çok az kimse bilmektedir. Will'in arkadaşları ve ailesi, Will'in Baş aşağı'ndaki varlıklardan hâlâ etkilendiğini öğrendiklerinde, Baş aşağı'nın kasaba ve insanlık için daha büyük bir tehlike olduğunu fark ederler.

Stranger Things 5. sezon ne zaman? Netflix Stranger Things yeni sezon tarihi açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

STRANGER THINGS OYUNCULARI

Wiona Ryder

David Harbour

Millie Bobby Brown

Finn Wolfhard

Gaten Matarazzo

Caleb McLaughlin

Noah Schnapp

Sadie Sink

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