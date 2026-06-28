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Su altında gönüllü olarak en uzun süre nefes tutan erkek Vitomir Maricic bu rekoru hangi süreyle elde etmiştir?
Giriş Tarihi: 28.06.2026 22:43
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 22:44
Su altında gönüllü olarak en uzun süre nefes tutan erkek Vitomir Maricic bu rekoru hangi süreyle elde etmiştir?
Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile her Perşembe akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 28 Haziran günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Su altında gönüllü olarak en uzun süre nefes tutan erkek Vitomir Maricic bu rekoru hangi süreyle elde etmiştir? için araştırmalar başladı. İşte o 300 bin TL değerindeki sorunun cevabı