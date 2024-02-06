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Haberler Fotohaber Şükür namazı nedir, nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet ile adım adım Şükür namazı kılınışı ve ayrıntılar
Giriş Tarihi: 06.02.2024 13:49 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 13:51

Şükür namazı nedir, nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet ile adım adım Şükür namazı kılınışı ve ayrıntılar

6 Şubat Pazartesi günü Miraç Kandili idrak edilecek. Bu özel ve önemli gece, islam coğrafyasında ibadetle karşılanacak. Kandil gecesinde müslümanlar namaz kılacak, dua edecek ve kuran okuyacak. Bu noktada Kandil günü şükür namazı kılmak isteyen kişiler nasıl kılınır sorusuna yanıt arıyor. Peki, Şükür namazı nedir, nasıl kılınır? şükür namazı kaç rekattır? İşte soruların yanıtları...

Şükür namazı nedir, nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet ile adım adım Şükür namazı kılınışı ve ayrıntılar

Miraç Kandili bugün idrak ediliyor. Kandil gecesinde ibadet etmek isteyen kişiler namaz kılacak. Şükür namazı da bu önemli gecede kılınan namazlardan biridir. Aynı zamanda Şükür namazı bir nimete kavuşan ya da bir musibetten kurtulan Müslümanların kılmak istediği namazdır. Peki, Kandil günü Şükür namazı kılmak isteyenler nasıl kılmalıdır, nelere dikkat etmelidir?

Şükür namazı nedir, nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet ile adım adım Şükür namazı kılınışı ve ayrıntılar

ŞÜKÜR NAMAZININ KILINIŞI

Bir nimete kavuşan veya sıkıntıdan kurtulan kişi abdest aldıktan sonra "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat şükür namazı kılmaya" diye niyet ettikten sonra iki veya dört rekat namaz kılar ve secdede Allah'a şükreder ve edebildiği kadar dua eder.

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Şükür namazı nedir, nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet ile adım adım Şükür namazı kılınışı ve ayrıntılar

ŞÜKÜR NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Şükür Namazı 2 rekat olarak kılınır. Bu sayı kişinin isteğine göre arttırılabilir.

ŞÜKÜR NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Namaz kılmanın mekruh olduğu kerahat vakitler haricinde her zaman kılınabilir.

Şükür namazı nedir, nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet ile adım adım Şükür namazı kılınışı ve ayrıntılar

2 REKATLIK ŞÜKÜR NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Şükür namazı kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

Şükür namazı nedir, nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet ile adım adım Şükür namazı kılınışı ve ayrıntılar

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Şükür Namazı ile İlgili Hadis-i Şerif

Efendimiz, sevindiğinde veya sevindirici bir haber aldığında, Allâh'ın bu ihsânına şükretmek için secdeye kapanır ve namaz kılardı. (İbniMâce, Salât, 192)

Enes bin Mâlik (r.a.) şöyle anlatmaktadır:

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz, bir ihtiyacının görüldüğü husûsunda müjdelenmişti, bunun üzerine hemen secdeye kapandı. (İbn-i Mâce, Salât, 192)

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