Hamd ve Şükür İle İlgili Sözler

Sofrada her gün bir aş, her gün alınacak bir nefes, baş koyulacak bir yastık her zaman var ise Allah'a hamd olsun ve Allah'a şükür edilsin. Bunun bilincinde olan insanlar her daim mutludur, aksi olumsuzluklardan dolayı kızgın olanlar ise, hamd ve şükür etmelidir ki, mutlu olsunlar.