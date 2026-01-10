Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ATV CANLI YAYIN: Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçı canlı izle
Giriş Tarihi: 10.01.2026 18:46

Türk futbolunun iki devi, Galatasaray ve Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu Süper Kupa şampiyonu olmak için İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Milyonlarca futbolseverin nefesini tutarak beklediği dev derbi, TFF'nin son dakika kararıyla 18:45'e alınmıştı. Peki, dev final nereden izlenir? Galatasaray - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? İşte ATV canlı izle linki ve Süper Kupa finaline dair tüm detaylar.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu bugün tarihi bir rekabete ev sahipliği yapıyor. Galatasaray ile Fenerbahçe, müzesine bir kupa daha eklemek için sahaya çıkıyor. Hava şartları nedeniyle saati erkene alınan derbi, Türkiye'de ve dünyada büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Maçın heyecanını evinden veya mobil cihazlarından takip etmek isteyenler için şifresiz yayın müjdesi ise ATV'den geldi. İşte, Galatasaray - Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı:

GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI SAAT KAÇTA?

TFF tarafından duyurulan yeni saat çizelgesi şu şekildedir:

Maç Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi (Yarın)

Yeni Başlama Saati: 18:45 (Daha önce 20:45 olarak planlanan karşılaşma, olumsuz hava şartları nedeniyle 2 saat erkene alınmıştır.)

Stadyum: Atatürk Olimpiyat Stadyumu

GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI CANLI İZLE

Dev derbiyi kesintisiz ve HD kalitesinde izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Durmaz, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi.

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Anthony Musaba, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran.

