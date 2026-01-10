Haberler
ATV CANLI YAYIN: Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçı canlı izle
Türk futbolunun iki devi, Galatasaray ve Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu Süper Kupa şampiyonu olmak için İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Milyonlarca futbolseverin nefesini tutarak beklediği dev derbi, TFF'nin son dakika kararıyla 18:45'e alınmıştı. Peki, dev final nereden izlenir? Galatasaray - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? İşte ATV canlı izle linki ve Süper Kupa finaline dair tüm detaylar.