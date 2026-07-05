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Süper Lig ne zaman başlayacak, fikstür çekimi hangi tarihte yapılacak? Süper Lig 2026-2027 Takvimi
Giriş Tarihi: 05.07.2026 12:19
Süper Lig ne zaman başlayacak, fikstür çekimi hangi tarihte yapılacak? Süper Lig 2026-2027 Takvimi
"Süper Lig ne zaman başlayacak, fikstür çekimi hangi tarihte yapılacak?" soruları arama motorlarında merakla araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolseverlerin ve kulüplerin büyük bir heyecanla beklediği Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu resmi takvimini ve planlamasını kamuoyuna ilan etti. İşte tarihler ve tüm kritik detaylar...