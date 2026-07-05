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Giriş Tarihi: 05.07.2026 12:19

Süper Lig ne zaman başlayacak, fikstür çekimi hangi tarihte yapılacak? Süper Lig 2026-2027 Takvimi

"Süper Lig ne zaman başlayacak, fikstür çekimi hangi tarihte yapılacak?" soruları arama motorlarında merakla araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolseverlerin ve kulüplerin büyük bir heyecanla beklediği Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu resmi takvimini ve planlamasını kamuoyuna ilan etti. İşte tarihler ve tüm kritik detaylar...

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Süper Lig ne zaman başlayacak, fikstür çekimi hangi tarihte yapılacak? Süper Lig 2026-2027 Takvimi

Türkiye genelinde futbol coşkusunu yeniden zirveye taşıyacak olan Trendyol Süper Lig'de yeni sezon maçları, heyecanla bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan 2026-2027 Süper Lig sezon başlangıç tarihi bilgileri ön plana çıktı. Böylece Süper Lig maçlarını heyecanla bekleyen taraflar için Ağustos ayı dikkat çekti.

Süper Lig ne zaman başlayacak, fikstür çekimi hangi tarihte yapılacak? Süper Lig 2026-2027 Takvimi

2026-2027 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2026-2027 Süper Lig sezonu; 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta müsabakalarıyla başlayacak.

Futbolseverlerin özlemle beklediği ligin açılış karşılaşması ise 14 Ağustos Cuma akşamı sahne alacak.

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Süper Lig ne zaman başlayacak, fikstür çekimi hangi tarihte yapılacak? Süper Lig 2026-2027 Takvimi

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Takımların sezon boyunca takip edeceği yol haritasını belirleyecek olan fikstür çekimi, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Kulüp temsilcilerinin katılımıyla yapılacak dev organizasyonun Temmuz ayının ikinci haftası içinde düzenlenmesi planlanıyor.

Süper Lig ne zaman başlayacak, fikstür çekimi hangi tarihte yapılacak? Süper Lig 2026-2027 Takvimi

2026-2027 SÜPER LİG SEZON TAKVİMİ

TFF'nin ilan ettiği profesyonel lig planlaması kapsamında; ligin ilk yarısının ne zaman biteceği, devre arası süresi ve şampiyonun taç giyeceği final tarihi de netlik kazandı. Sezon takvimi şu kronolojik sıra ile işleyecek:

Süper Lig ne zaman başlayacak, fikstür çekimi hangi tarihte yapılacak? Süper Lig 2026-2027 Takvimi

İlk Yarının Sona Ermesi (Devre Arası): 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak 16. hafta maçları ile takımlar devre arasına girecek ve ilk yarı tamamlanacak.

İkinci Yarının Başlaması: Ligin ikinci yarısı, 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerindeki 17. hafta müsabakalarıyla başlayacak.

Sezon Finali (Kapanış): 2026-2027 sezonu, 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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