Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi için gözler TFF'de!
Giriş Tarihi: 30.06.2026 10:17 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 10:20

Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi için gözler TFF'de!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolseverlerin merakla beklediği yeni sezon takvimini açıkladı. Yapılan resmi duyuruyla birlikte Trendyol Süper Lig başlangıç tarihi netleşirken, kulüplerin ve taraftarların gözü Riva'dan gelecek kura haberine çevrildi. Peki, 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, belli oldu mu? İşte dev turnuvanın ilk santra tarihi.

  • ABONE OL
Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi için gözler TFF’de!

Türk futbolunda yaz transfer döneminin hareketliliği sürerken, 2026-2027 lig maratonunun perdesi aralanıyor. TFF Yönetim Kurulu'nun belirlediği takvime göre, şampiyonluk mücadelesi verecek olan takımların ilk hafta karşılaşmaları ve derbi haftalarını belirleyecek kura organizasyonu için geri sayım başladı. Süper Lig ne zaman başlıyor sorusu yeni sezon tarihleriyle birlikte yanıt buldu.

Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi için gözler TFF’de!

TFF AÇIKLADI: TRENDYOL SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu yaz aylarının ortasında start alıyor. Yeni sezonun ilk hafta müsabakaları 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihleri arasında oynanacak. Futbolseverlerin özlemle beklediği ligin açılış karşılaşması ise 14 Ağustos Cuma akşamı sahne alacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi için gözler TFF’de!

2026-2027 SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Takımların sezon boyunca takip edeceği yol haritasını belirleyecek olan fikstür çekimi, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Kulüp temsilcilerinin katılımıyla yapılacak dev organizasyonun Temmuz ayının ikinci haftası içinde düzenlenmesi planlanıyor.

Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi için gözler TFF’de!

LİGİN İLK YARISI NE ZAMAN BİTECEK? DEVRE ARASI TAKVİMİ

TFF'nin güncel sezon planlamasına göre ilk yarı, 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak olan 16. hafta müsabakaları ile tamamlanacak. Takımlar kısa bir dinlenme ve kamp döneminin ardından ikinci yarıya 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA