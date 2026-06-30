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Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi için gözler TFF'de!
Giriş Tarihi: 30.06.2026 10:17
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 10:20
Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi için gözler TFF'de!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolseverlerin merakla beklediği yeni sezon takvimini açıkladı. Yapılan resmi duyuruyla birlikte Trendyol Süper Lig başlangıç tarihi netleşirken, kulüplerin ve taraftarların gözü Riva'dan gelecek kura haberine çevrildi. Peki, 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, belli oldu mu? İşte dev turnuvanın ilk santra tarihi.