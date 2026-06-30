Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi için gözler TFF’de!

LİGİN İLK YARISI NE ZAMAN BİTECEK? DEVRE ARASI TAKVİMİ

TFF'nin güncel sezon planlamasına göre ilk yarı, 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak olan 16. hafta müsabakaları ile tamamlanacak. Takımlar kısa bir dinlenme ve kamp döneminin ardından ikinci yarıya 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.