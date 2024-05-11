Giriş Tarihi: 11.05.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
11:48
SÜPER LİG’E YÜKSELEN VE DÜŞEN TAKIMLAR || 2023-2024 Süper Lig'e hangi takımlar çıktı, hangi takımlar küme düştü?
Süper Lig'in bitmesine son 3 hafta kala 2023-2024 Süper Lig'e hangi takımlar çıktı sorusu yanıt arıyor. Heyecanın doruklarda olduğu Süper Lig'de futbolseverlerin gündeminde sezonun yükselen takımlarıyla birlikte küme düşen takımları da yer alıyor. Peki, 2023-2024 Süper Lig'e hangi takımlar çıktı, lige yükselen takımlar belli oldu mu? İşte, Süper Lig'e yükselen ve düşen takımlar!