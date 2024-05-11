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Haberler Fotohaber SÜPER LİG’E YÜKSELEN VE DÜŞEN TAKIMLAR || 2023-2024 Süper Lig'e hangi takımlar çıktı, hangi takımlar küme düştü?
Giriş Tarihi: 11.05.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 11:48

SÜPER LİG’E YÜKSELEN VE DÜŞEN TAKIMLAR || 2023-2024 Süper Lig'e hangi takımlar çıktı, hangi takımlar küme düştü?

Süper Lig'in bitmesine son 3 hafta kala 2023-2024 Süper Lig'e hangi takımlar çıktı sorusu yanıt arıyor. Heyecanın doruklarda olduğu Süper Lig'de futbolseverlerin gündeminde sezonun yükselen takımlarıyla birlikte küme düşen takımları da yer alıyor. Peki, 2023-2024 Süper Lig'e hangi takımlar çıktı, lige yükselen takımlar belli oldu mu? İşte, Süper Lig'e yükselen ve düşen takımlar!

SÜPER LİG’E YÜKSELEN VE DÜŞEN TAKIMLAR || 2023-2024 Süper Lig’e hangi takımlar çıktı, hangi takımlar küme düştü?

Süper Lig 2023-2024 sezonun bitmesine sayılı günler kala üst lige yükselen ve düşen takımlar belli oluyor. Son maçların oynanacağı günde kritik karşılaşmalar yer alıyor. Peki, 2023-2024 Süper Lig'e hangi takımlar çıktı, lige yükselen takımlar belli oldu mu?

SÜPER LİG’E YÜKSELEN VE DÜŞEN TAKIMLAR || 2023-2024 Süper Lig’e hangi takımlar çıktı, hangi takımlar küme düştü?

SÜPER LİG'E YÜKSELEN VE DÜŞEN TAKIMLAR

Trendyol 1. Lig'de heyecan fırtınası 11 Mayıs Cumartesi günü (Bugün) 16'da oynanacak 7 maçla yaşanacak. Karşılaşmaların bitimiyle lig şampiyonu, play-off eşleşmeleri ve ligden düşecek son takım belli olacak.

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SÜPER LİG’E YÜKSELEN VE DÜŞEN TAKIMLAR || 2023-2024 Süper Lig’e hangi takımlar çıktı, hangi takımlar küme düştü?

33. haftada aldığı Eyüpspor galibiyetiyle şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyan Göztepe, sahasında lig üçüncülüğü hesapları yapan Bodrum Futbol Kulübü'nü geçip zirvede yer alan Eyüpspor'un Erzurum Futbol Kulübü deplasmanından eli boş dönmesini bekleyecek.

Geçtiğimiz hafta Tuzlaspor'a evinde kaybeden ve Tuncay Şanlı'nın ayrılığı sonrası Coşkun Demirbakan'a zorlu görevi teslim eden üçüncü sıradaki Sakaryaspor, ezeli rakibi Kocaelispor'a konuk olacak. Tatangalar, karşılaşmadan galip ayrıldığı takdirde doğrudan play-off finali bileti alacak. Aksi durumda ise Bodrum FK, Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü ve Kocaelispor, karşılaşmaların sonucuna göre altın değerindeki lig üçüncülüğüne aday takımlar olacak.

SÜPER LİG’E YÜKSELEN VE DÜŞEN TAKIMLAR || 2023-2024 Süper Lig’e hangi takımlar çıktı, hangi takımlar küme düştü?

Play-off yedinciliğinde ise üç takımın yarışı son nefese kadar devam ediyor. Haftaya yedinci sırada giren Teksüt Bandırmaspor, ligde kalma umutlarını son haftaya taşıyan Adanaspor'a karşı deplasmanda 3 puan arayacak. Averajla sekizinci durumda bulunan Gençlerbirliği ise küme düşme sürprizi yaşamak istemeyen Tuzlaspor'a konuk olacak. 50 puan ve eksi 3 averajı bulunan Yalçın Koşukavak yönetimindeki Boluspor da Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü'nü evinde geçtiği takdirde rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.

SÜPER LİG’E YÜKSELEN VE DÜŞEN TAKIMLAR || 2023-2024 Süper Lig’e hangi takımlar çıktı, hangi takımlar küme düştü?

Son haftaya düşme potasının en üst basamağında giren 16. sıradaki Astor Enerji Şanlıurfaspor ise iddiası bulunmayan Manisa Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Sarı-yeşilliler, mücadeleden galip ayrıldığı takdirde Tuzlaspor ve Adanaspor'un olası puan kaybını bekleyecek.

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