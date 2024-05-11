SÜPER LİG’E YÜKSELEN VE DÜŞEN TAKIMLAR || 2023-2024 Süper Lig’e hangi takımlar çıktı, hangi takımlar küme düştü?

Play-off yedinciliğinde ise üç takımın yarışı son nefese kadar devam ediyor. Haftaya yedinci sırada giren Teksüt Bandırmaspor, ligde kalma umutlarını son haftaya taşıyan Adanaspor'a karşı deplasmanda 3 puan arayacak. Averajla sekizinci durumda bulunan Gençlerbirliği ise küme düşme sürprizi yaşamak istemeyen Tuzlaspor'a konuk olacak. 50 puan ve eksi 3 averajı bulunan Yalçın Koşukavak yönetimindeki Boluspor da Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü'nü evinde geçtiği takdirde rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.