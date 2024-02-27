Giriş Tarihi: 27.02.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
18:44
Süper Loto sonuçları 27 Şubat 2024 Salı çekilişi gündemde! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Süper Loto 27 Şubat çekilişi bilet sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Haftanın üç günü gerçekleşen çekiliş, salı, perşembe ve pazar günleri takip ediliyor. Noter huzurunda MP TV canlı yayınında ekranlara gelecek salı çekilişi ile büyük ikramiye sorgulanıyor. 6 kazandıran numara biletlerde kontrol ediliyor. Bu noktada, Milli Piyango Online (https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/super-loto) sayfası ziyaret edilmeye başladı. İşte, bugün çekilen Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...