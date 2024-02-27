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Haberler Fotohaber Süper Loto sonuçları 27 Şubat 2024 Salı çekilişi gündemde! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 27.02.2024 18:44 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 18:44

Süper Loto sonuçları 27 Şubat 2024 Salı çekilişi gündemde! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Süper Loto 27 Şubat çekilişi bilet sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Haftanın üç günü gerçekleşen çekiliş, salı, perşembe ve pazar günleri takip ediliyor. Noter huzurunda MP TV canlı yayınında ekranlara gelecek salı çekilişi ile büyük ikramiye sorgulanıyor. 6 kazandıran numara biletlerde kontrol ediliyor. Bu noktada, Milli Piyango Online (https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/super-loto) sayfası ziyaret edilmeye başladı. İşte, bugün çekilen Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Süper Loto sonuçları 27 Şubat 2024 Salı çekilişi gündemde! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Süper Loto sonuçları sorgulama işlemleri bugün de trend aramalar listesinde yerini aldı. Ekrana yansıyan numaraların ardında 68 milyonu aşan büyük ikramiye bulunuyor. MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinden kendi numaralarını kontrol eden şans oyunu severler ekran başında. Peki; 27 Şubat Süper Loto çekilişi açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor? İşte, ayrıntılar...

Süper Loto sonuçları 27 Şubat 2024 Salı çekilişi gündemde! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 27 ŞUBAT

Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleşiyor. Salı, Perşembe, Pazar günleri gerçekleşen çekilişte sorgulamalar başladı. 27 Şubat Salı çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor. Kazandıran numaralar MP TV ile ekrana yansıyor. İşte, takip ve bilet sorgulama sayfası:

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Süper Loto sonuçları 27 Şubat 2024 Salı çekilişi gündemde! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

NEREDEN ÖĞRENİLİR?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SÜPER SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları 27 Şubat 2024 Salı çekilişi gündemde! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

NE KADAR KAZANABİLİRSİNİZ?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Süper Loto sonuçları 27 Şubat 2024 Salı çekilişi gündemde! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.
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