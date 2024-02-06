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Haberler Fotohaber Süper Loto sonuçları BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online ile 6 Şubat 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 06.02.2024 18:29 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 18:29

Süper Loto sonuçları BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online ile 6 Şubat 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2024 Salı çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango Online tarafından haftada üç gün düzenlenen şans oyunu, bu hafta ilk kez oynanıyor. 6 şanslı rakamın ardında 24,6 Milyon TL'lik devreden büyük ikramiye yatıyor. Kazandıran rakamlar MP TV canlı yayın ekranı üzerinden tek tek açıklanıyor. Geri sayım devam ederken bilet sahipleri MPİ bilet ekranı başında bekliyor. Peki, 6 Şubat 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, sonuç sorgulama MPİ ekranı...

Süper Loto sonuçları BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online ile 6 Şubat 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başlandı. 6 Şubat 2024 Salı tarihli çekiliş sonuçları son dakika açıklandı duyurusu bekleniyor. Bugünün talihli rakamları MP TV canlı yayın ekranına tek tek yansıtılacak. Bilet sahipleri millipiyangoonline.com adresinde bekliyor. Peki, 24.678.521 TL'lik büyük ikramiyeli 6 Şubat 2024 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, Süper Loto çekilişi MPİ bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar…

Süper Loto sonuçları BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online ile 6 Şubat 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

6 ŞUBAT 2024 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleşiyor. Salı, Perşembe, Pazar günleri gerçekleşen çekilişte sorgulamalar başladı.

6 Şubat 2024 Salı çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşecek. Kazandıran numaralar MP TV ile ekrana yansıyor. İşte, takip ve bilet sorgulama sayfası:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto sonuçları BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online ile 6 Şubat 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

NEREDEN ÖĞRENİLİR?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SÜPER SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online ile 6 Şubat 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Süper Loto sonuçları BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online ile 6 Şubat 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.

İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.

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