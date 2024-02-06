Süper Loto sonuçları BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online ile 6 Şubat 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Giriş Tarihi: 06.02.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
18:29
Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2024 Salı çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango Online tarafından haftada üç gün düzenlenen şans oyunu, bu hafta ilk kez oynanıyor. 6 şanslı rakamın ardında 24,6 Milyon TL'lik devreden büyük ikramiye yatıyor. Kazandıran rakamlar MP TV canlı yayın ekranı üzerinden tek tek açıklanıyor. Geri sayım devam ederken bilet sahipleri MPİ bilet ekranı başında bekliyor. Peki, 6 Şubat 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, sonuç sorgulama MPİ ekranı...