SÜPER LOTO SONUÇLARI TIKLA SORGULA! 22 Haziran 2023 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı 22 Haziran 2023 çekilişi için ziyaret ediliyor. Milli Piyango tarafından haftada 3 kez gerçekleştirilen şans oyunu Perşembe çekilişi canlı izle araştırmaları hız kazandı. Kazandıran 6 numaranın ardında 36 milyon 497 TL'lik büyük ikramiyenin bulunduğu Süper Loto çekiliş sonuçları bugün son dakika açıklandı. Bu noktada gözler MP TV canlı yayınına çevrilmiş durumda. Bilet sahipleri MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinde sonuç araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, Milli Piyango Online ile 22 Haziran 2023 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran rakamlar...