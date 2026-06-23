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Haberler Fotohaber Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 23 Haziran 2026 Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama
Giriş Tarihi: 23.06.2026 20:39

Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 23 Haziran 2026 Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama

23 Haziran 2026 Salı günü yapılacak Süper Loto çekilişi ile şans oyunu tutkunlarının heyecanlı bekleyişi başladı. Milli Piyango Online ve MP TV yayınları ile binlerce vatandaşın şansını denediği gecede kazandıran numaraların neler olduğu belli olacak. Çekiliş saatinin yaklaşmasıyla birlikte Süper Loto sonuçları, kupon oynayanların yakın takibinde yer aldı.

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Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 23 Haziran 2026 Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen 23 Haziran 2026 Salı Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. Çekiliş sonuçlarının açıklanması ile, oyunseverler kuponlarındaki numaraları kontrol edebilecek. Milli Piyango Online platformunda yayımlanacak Süper Loto sonuçları ile şanslı rakamlar açıklanacak.

Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 23 Haziran 2026 Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama

23 HAZİRAN 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Haziran 2026 Salı süper loto çekilişi, saat 21:30'da yapılacak. Süper loto sonuçları açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

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Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 23 Haziran 2026 Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama

MPİ ONLİNE SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çekilişin tamamlanmasının hemen ardından sonuçlar, Milli Piyango Online resmi web sitesinde ve mobil uygulamasında erişime açılıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 23 Haziran 2026 Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 23 Haziran 2026 Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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