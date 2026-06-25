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Haberler Fotohaber Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 25 Haziran 2026 Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama
Giriş Tarihi: 25.06.2026 20:50

Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 25 Haziran 2026 Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama

Milli Piyango Online üzerinden haftanın üç günü düzenlenen şans oyunlarından Süper Loto'da, bir çekiliş gecesi heyecanı daha yaşanıyor. "25 Haziran 2026 Perşembe Süper Loto sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?" soruları oyunseverler tarafından merakla araştırılıyor. Kupon yapan vatandaşların şansını denediği oyunda kazandıran rakamlar bekleniyor.

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Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 25 Haziran 2026 Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama

Şans oyunu tutkunlarının her salı, perşembe ve pazar günleri takip ettiği Süper Loto'da haftanın ikinci çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Böylece kazandıran numaralar için oyunseverlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 25 Haziran 2026 Perşembe Süper Loto sonuçları için gözler MP bilet sorgulama ekranına çevrildi.

Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 25 Haziran 2026 Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama

25 HAZİRAN 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Haziran 2026 Perşembe süper loto çekilişi, saat 21:30'da yapılacak. 25 Haziran Perşembe Süper loto sonuçları açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

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Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 25 Haziran 2026 Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama

MPİ ONLİNE SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çekilişin tamamlanmasının hemen ardından sonuçlar, Milli Piyango Online resmi web sitesinde ve mobil uygulamasında erişime açılıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 25 Haziran 2026 Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR VE ÖDÜL KATEGORİLERİ NELERDİR?

Süper Loto oynamak oldukça basit bir kural setine dayanır: 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayı seçilerek kolon tamamlanır. Katılımcılar ister kendileri kupon doldurabilir, isterlerse de terminallerden "Rastgele" seçim hakkını kullanabilirler. İkramiye kazanabilmek için çekilen 6 sayı içerisinden en az 2, 3, 4, 5 veya 6 numaranın doğru tahmin edilmesi gerekir. Bilinen sayı kombinasyonu arttıkça, kazanılan ödülün miktarı da doğru orantılı olarak yükselir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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