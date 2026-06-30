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Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online ile 30 Haziran Salı Süper Loto sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 30.06.2026 17:22
Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online ile 30 Haziran Salı Süper Loto sonuçları sorgulama
30 Haziran Salı günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi, büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar ve dağıtılan ikramiyelere ilişkin detaylar belli oldu. Sonuçlar, şans oyunu tutkunları tarafından merakla takip edilirken, kazanan numaralar kısa sürede yoğun ilgi gördü.