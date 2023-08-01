Giriş Tarihi: 01.08.2023 18:37 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 18:37

SÜPER LOTO SONUÇLARI 1 AĞUSTOS 2023: Milli Piyango Online bugün Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı bugün de araştırılıyor. Devreden büyük ikramiyenin 96.745.863 TL olduğu çekiliş 21.30'da yapılacak ve noter huzurun çekiliş gerçekleştirilecek. Milli Piyango TV üzerinden canlı yayınlanacak. Süper Loto sonuçları 1 Ağustos 2023 bilet sorgulama işlemi sabah.com.tr üzerinden yapılabilir. Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftada toplamda 3 defa yapılmakta. Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı, çekiliş bittikten sonra erişime açılacak. İşte Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı