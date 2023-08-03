Süper Loto sonuçları 3 Ağustos 2023: Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı MPİ

Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı bugün de araştırılıyor. Devreden büyük ikramiyenin 100.875.569 TL olduğu çekiliş 21.30'da yapılacak ve noter huzurun çekiliş gerçekleştirilecek. Milli Piyango TV üzerinden canlı yayın izlenebilir. Süper Loto sonuçları 3 Ağustos 2023 bilet sorgulama işlemi sabah.com.tr üzerinden yapılabilir. Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere toplamda 3 defa yapılmakta. Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı, çekiliş bittikten sonra erişime açılacak. İşte Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı