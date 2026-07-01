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Giriş Tarihi: 01.07.2026 01:40

Süper Loto sonuçları şanslı numaralar! MPİ Online ile 30 Haziran Salı Süper Loto sonuçları sorgulama

30 Haziran Salı günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi, büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar ve dağıtılan ikramiyelere ilişkin detaylar belli oldu. Sonuçlar, şans oyunu tutkunları tarafından merakla takip edilirken, kazanan numaralar kısa sürede yoğun ilgi gördü.

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Süper Loto sonuçları şanslı numaralar! MPİ Online ile 30 Haziran Salı Süper Loto sonuçları sorgulama

Milli Piyango tarafından düzenlenen Süper Loto'nun 30 Haziran Salı akşamı gerçekleştirilen çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından kazandıran numaralar açıklanırken, kupon sahipleri sonuçlarını öğrenmek için sorgulama ekranına yöneldi. Kazanan numaralar ve ikramiye dağılımına ilişkin bilgiler, kısa süre içerisinde Milli Piyango Online platformunda erişime sunuldu.

Süper Loto sonuçları şanslı numaralar! MPİ Online ile 30 Haziran Salı Süper Loto sonuçları sorgulama

30 HAZİRAN SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI!

30 HAZİRAN 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI

30 Haziran Salı tarihli Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar açıklandı.

Kazandıran numaralar:

6 - 8 - 15 - 18 - 19 - 29

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Süper Loto sonuçları şanslı numaralar! MPİ Online ile 30 Haziran Salı Süper Loto sonuçları sorgulama

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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

Süper Loto sonuçları şanslı numaralar! MPİ Online ile 30 Haziran Salı Süper Loto sonuçları sorgulama

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

Süper Loto sonuçları şanslı numaralar! MPİ Online ile 30 Haziran Salı Süper Loto sonuçları sorgulama

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#SÜPER LOTO

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