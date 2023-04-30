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Haberler Fotohaber Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 30 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 30.04.2023 19:44 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 19:44

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 30 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınıyla şans oyunu severlere ilan edilmeye devam ediyor. 9 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online ve MPİ bayileri üzerinden kupon doldurmaları sonrasında şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek 30 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı? şeklindeki soruya yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ve Sisal Şans ile Süper Loto sonuçları sorgula sayfası ve tüm detaylar.

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 30 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen Süper Loto sonuçları bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler 30 Nisan Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 30 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (30 NİSAN)

Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar şöyle;

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 30 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 30 Nisan Süper Loto sonuçları:

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

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Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 30 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 30 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 30 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Arkadaşlarınla ortak bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına ortak bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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