Survivor All Star 2024 kadrosu açıklandığı ilk günden beri heyecanla bekleniyordu. Yayın hayatına başlamasıyla ilgiyle takip edilen yarışma, hangi günler yayınlanacak izleyici tarafından araştırılıyor. Kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılan ve güçlü bir kadrosu bulunan Survivor All Star 2024 haftanın kaç günü ekranlarda olacak? İşte, ? TV8 yayın akışı ile Survivor All Star yayın günleri!