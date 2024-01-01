Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Survivor All Star Bozok Gören kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Bozok Gören’in hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 01.01.2024 15:05 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 15:05

Survivor All Star Bozok Gören kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Bozok Gören’in hayatı ve kariyeri

Survivor All Star 2024, 1 Ocak Pazartesi günü TV8 ekranlarında seyircisine merhaba diyecek. Survivor bu yıl All Star formatında kırmızı ve mavi takımlar ile SMS oylaması olmadan gerçekleşecek. Kırmızı takım yarışmacıları arasında yer alan Bozok Gören, geçtiğimiz yıllarda akıllara kazınan isimlerden birisi olmuştu. Bozok Gören'in yeniden yarışmaya katılmasıyla birlikte Bozok Gören kimdir, kaç yaşında ve nerel, ne iş yapıyor gibi sorular akıllara gelmeye başladı. İşte, merak edilenler…

Survivor All Star Bozok Gören kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Bozok Gören’in hayatı ve kariyeri

Bozok Gören Survivor All Star 2024 kadrosunda kırmızı takımda yarışacak. Bozok Gören hayatı ve kariyeri merak ediliyor. SMS oylamasının olmadığı yeni sezonda nasıl bir performans sergileceği merak edilen ünlü isim hakkında "Bozok Gören kimdir, kaç yaşında, nereli" gibi sorular merak ediliyor. İşte detaylar…

Survivor All Star Bozok Gören kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Bozok Gören’in hayatı ve kariyeri

BOZOK GÖREN KİMDİR?
Bozok Gören, 5 ocak 1974 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Ankaralı'dır. Eğitim hayatı Ankara, İstanbul ve Amerika'da geçmiştir.

2000 yılında Neşe Erberk ajansında mankenlik yapmaya başlamıştır. Bozok Gören, aynı zamanda su altı teknolojisi eğitimi almış ve profesyonel bir dalgıçtır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor All Star Bozok Gören kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Bozok Gören’in hayatı ve kariyeri

2013 yılında ekrana gelen Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılan adını geniş kitlelere duyuran Bozok Gören 2012 yılından bu yana Amerika'da tanıştığı Amy ile evlidir. Gemma Ocean Gören adında bir kız çocuğu vardır.

Instagram hesabında 36.2 bin takipçisi bulunan Bozok Gören'in All Star 2024 kadrosunda nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu.

Survivor All Star Bozok Gören kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Bozok Gören’in hayatı ve kariyeri

KIRMIZI TAKIM (KADINLAR)

Pınar Saka

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Gizem Memiç

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Canbeldek

Survivor All Star Bozok Gören kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Bozok Gören’in hayatı ve kariyeri

KIRMIZI TAKIM (ERKEKLER)

Doğukan Manço

Furkan Kızılay

Ersin Korkut

Sercan Yıldırım

Turabi

Bozok Gören

Nihat Altınkaya

SON DAKİKA