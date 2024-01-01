Giriş Tarihi: 01.01.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
15:05
Survivor All Star Bozok Gören kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Bozok Gören’in hayatı ve kariyeri
Survivor All Star 2024, 1 Ocak Pazartesi günü TV8 ekranlarında seyircisine merhaba diyecek. Survivor bu yıl All Star formatında kırmızı ve mavi takımlar ile SMS oylaması olmadan gerçekleşecek. Kırmızı takım yarışmacıları arasında yer alan Bozok Gören, geçtiğimiz yıllarda akıllara kazınan isimlerden birisi olmuştu. Bozok Gören'in yeniden yarışmaya katılmasıyla birlikte Bozok Gören kimdir, kaç yaşında ve nerel, ne iş yapıyor gibi sorular akıllara gelmeye başladı. İşte, merak edilenler…