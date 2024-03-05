Giriş Tarihi: 05.03.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
21:50
Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor 2024 All Star son bölümde haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyunu oynandı. Her hafta kalma gitme mücadelesinin yaşandığı yarışmada dokunulmazlık oyununu kaybeden takım bir erkek yarışmacıyı potaya gönderecek. Kritik gecede mavi ve kırmızı takım kıran kırana mücadele ediyor. Peki, 5 Mart 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 4. ve son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte, haftanın 4. eleme adayı ve detaylar.