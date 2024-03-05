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Haberler Fotohaber Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 05.03.2024 21:50 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 21:50

Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2024 All Star son bölümde haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyunu oynandı. Her hafta kalma gitme mücadelesinin yaşandığı yarışmada dokunulmazlık oyununu kaybeden takım bir erkek yarışmacıyı potaya gönderecek. Kritik gecede mavi ve kırmızı takım kıran kırana mücadele ediyor. Peki, 5 Mart 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 4. ve son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte, haftanın 4. eleme adayı ve detaylar.

Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da 4. eleme adayı dokunulmazlık mücadelesi sonrası ada konseyinde belli oluyor. Erkek potasının gerçekleştiği bu hafta eleme adayları Hakan, Mustafa Kemal ve Batuhan olmuştu. Haftanın son eleme adayı bu akşam seçilecek. Peki, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 5 Mart 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte, son bölümde yaşananlar.

Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
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Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

5 MART 2024 SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Dördüncü dokunulmazlığı kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kaybeden ekip haftanın dördüncü eleme adayını belirleyecek. Dördüncü eleme adayı yapılan oylama sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

HAKAN

MUSTAFA KEMAL

BATUHAN

SON DAKİKA