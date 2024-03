Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da 4. eleme adayı dokunulmazlık mücadelesi sonrası ada konseyinde belli oluyor. Erkek potasının gerçekleştiği bu hafta eleme adayları Hakan, Mustafa Kemal ve Batuhan olmuştu. Haftanın son eleme adayı bu akşam seçilecek. Peki, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 5 Mart 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte, son bölümde yaşananlar.