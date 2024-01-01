Survivor All Star 2024 yarışmacısı Ece Begüm Yücetan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri ve hayatı

ECE BEGÜM YÜCETAN KİMDİR?

Ece Begüm Yücetan, 27 Ağustos1988 İzmir doğumlu olup ilk okulu Özel Türk Kolejinde okumuş, lise hayatını Karşıyaka Lisesi'nde tamamlamıştır.

Yüksek öğrenimini ise İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Türkçe İngilizce Mütercim Tercümanlık olarak devam ettiren Begüm Yücetan, 2 yıl okuduktan sonra okulunu yarıda bırakmak zorunda kaldı.