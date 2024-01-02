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Haberler Fotohaber Survivor All Star Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, Gizem Memiç’in biyografisi
Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:10 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 01:10

Survivor All Star Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, Gizem Memiç’in biyografisi

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Gizem Memiç ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Kırmızı takımda yarışacak olan Gizem Memiç'in hayatı ve kariyeri gündemde. SMS oylamasının olmadığı yeni sezonda nasıl bir performans sergileceği merak edilen ünlü isim hakkında "Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular merak ediliyor. İşte detaylar…

Survivor All Star Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, Gizem Memiç’in biyografisi

Survivor All Star 2024, 1 Ocak Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanacak. Kırmızı takım yarışmacıları arasında yer alan Gizem Memiç, geçtiğimiz yıllarda akıllara kazınan isimlerden birisi olurken ünlü ismin yeniden yarışmaya katılmasıyla birlikte Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında nereli, ne iş yapıyor gibi sorular akıllara gelmeye başladı. İşte, Gizem Memiç'in hayatı ile ilgili tüm ayrıntılar…

Survivor All Star Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, Gizem Memiç’in biyografisi

SURVIVOR GİZEM MEMİÇ KİMDİR?

Survivor Gizem Memiç, 16 Mayıs 1990 yılında dünyaya gelmiştir. 2022 yılı itibariyle 32 yaşındadır. Türk model ve güzellik kraliçesi olan Memiç bu unvanı 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey seçilerek almıştır. 1.78 boyuda olan Gizem Memiç boğa burcudur.

Tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan alan Gizem Memiç, Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etmiştir.

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Survivor All Star Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, Gizem Memiç’in biyografisi

Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunu olan Gizem Memiç, 7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yer almıştır ve yarışmanın 115. gününde adaya veda ederek Survivor 2016'da 10. olmuştur.

Bu yılki Survivor All Star 2022 yarışmasına yedeklerden katılan ve güzelliği ile dikkat çeken Gizem Memiç, güzellik yarışmasına katıldığı yıl başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya'yı geride bırakarak 1. olmuştur.

Survivor All Star Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, Gizem Memiç’in biyografisi

KIRMIZI TAKIM (KADINLAR)

Pınar Saka

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Gizem Memiç

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Canbeldek

KIRMIZI TAKIM (ERKEKLER)

Doğukan Manço

Furkan Kızılay

Ersin Korkut

Sercan Yıldırım

Turabi

Bozok Gören

Nihat Altınkaya

Survivor All Star Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, Gizem Memiç’in biyografisi
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