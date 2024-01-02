Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:10
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
01:10
Survivor All Star Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, Gizem Memiç’in biyografisi
Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Gizem Memiç ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Kırmızı takımda yarışacak olan Gizem Memiç'in hayatı ve kariyeri gündemde. SMS oylamasının olmadığı yeni sezonda nasıl bir performans sergileceği merak edilen ünlü isim hakkında "Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular merak ediliyor. İşte detaylar…