Survivor All Star Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, Gizem Memiç’in biyografisi

SURVIVOR GİZEM MEMİÇ KİMDİR?

Survivor Gizem Memiç, 16 Mayıs 1990 yılında dünyaya gelmiştir. 2022 yılı itibariyle 32 yaşındadır. Türk model ve güzellik kraliçesi olan Memiç bu unvanı 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey seçilerek almıştır. 1.78 boyuda olan Gizem Memiç boğa burcudur.

Tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan alan Gizem Memiç, Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etmiştir.