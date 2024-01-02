Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:20
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
01:20
Survivor Hakan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Hakan Hatipoğlu'nun hayatı
Survivor All Star 2024 yarışmacılar arasında yer alan Hakan Hatipoğlu yıllar sonra yarışmacı olarak dönüyor. 1 Ocak Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayımlanan ilk bölüm ile yarışmacıların biyografileri araştırılmaya başladı. Hakan Hatipoğlu'nun hayatı, eşi ve kariyeri de bu noktada sorgulanıyor. Mavi takımda yer alacak yarışmacı takipçilerin gündeminde. Peki, Hakan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?