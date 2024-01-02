Survivor Özgür Tetik hayatı, yaşı, mesleği! All Star 2024 yarışmacısı Özgür Tetik kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Özgür Tetik kaç yaşında sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Performansıyla finale kadar yükselen ünlü yarışmacı All Star 2024 sezonunda da takip edilecek. Bu noktada favorilerden biri olarak dikkat çekiyor. Özgür Tetik'in yaşı başta olmak üzere kariyeri ve hayatı arama motorlarına yöneltildi. Peki, Özgür Tetik kimdir, aslen nereli, evli mi, çocuğu var mı? İşte, merak edilenler...