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Haberler Fotohaber Survivor Özgür Tetik hayatı, yaşı, mesleği! All Star 2024 yarışmacısı Özgür Tetik kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:00 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 01:00

Survivor Özgür Tetik hayatı, yaşı, mesleği! All Star 2024 yarışmacısı Özgür Tetik kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Survivor All Star 2024 yarışmacıları arasında dikkat çeken isimlerden biri de Özgür Tetik oldu. Kendi sezonunda finale kalan isimler arasında yer alan yarışmacı ilk bölümde TV8 ekranlarında görülünce araştırmalara konu oldu. Özgür Tetik'in hayatı ve kariyeri gündemde yer alıyor. Yarışmayla birlikte takipçiler ekran başında. Peki, Özgür Tetik kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Survivor Özgür Tetik kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Özgür Tetik’in yaşı ve hayatı

Özgür Tetik kaç yaşında sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Performansıyla finale kadar yükselen ünlü yarışmacı All Star 2024 sezonunda da takip edilecek. Bu noktada favorilerden biri olarak dikkat çekiyor. Özgür Tetik'in yaşı başta olmak üzere kariyeri ve hayatı arama motorlarına yöneltildi. Peki, Özgür Tetik kimdir, aslen nereli, evli mi, çocuğu var mı? İşte, merak edilenler...

Survivor Özgür Tetik kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Özgür Tetik’in yaşı ve hayatı

ÖZGÜR TETİK KİMDİR?

Özgür Tetik 1975 yılında Yalova'da doğdu. Çocukluğundan beri basketbol oynayan Tetik, amatör liglerde yer aldı.

1993 yılında kuvvet antrenörlüğü eğitimi alan Özgür, eğitiminin ardından 2000'li yıllara kadar hem sporculuk hem de antrenörlük yapmıştır.

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Survivor Özgür Tetik kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Özgür Tetik’in yaşı ve hayatı

Kendisi aynı zamanda maraton koşucusudur. 2002 senesinde triathlon ile tanıştı ve olimpik triathlon branşında yarıştı. Özgür Tetik, Tuğba Tetik ile evlidir.

Survivor Özgür Tetik kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Özgür Tetik’in yaşı ve hayatı

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Survivor Özgür Tetik kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Özgür Tetik’in yaşı ve hayatı

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