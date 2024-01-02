Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:00
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
01:00
Survivor Özgür Tetik hayatı, yaşı, mesleği! All Star 2024 yarışmacısı Özgür Tetik kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
Survivor All Star 2024 yarışmacıları arasında dikkat çeken isimlerden biri de Özgür Tetik oldu. Kendi sezonunda finale kalan isimler arasında yer alan yarışmacı ilk bölümde TV8 ekranlarında görülünce araştırmalara konu oldu. Özgür Tetik'in hayatı ve kariyeri gündemde yer alıyor. Yarışmayla birlikte takipçiler ekran başında. Peki, Özgür Tetik kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?