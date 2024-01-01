Survivor All Star yarışmacısı, şampiyon Ogeday Girişken kimdir, kaç yaşında? İşte, Ogeday Girişken’in hayatı

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

SurvivorAllStar yarışmacılarından biri olan kürek sporcusu OgedayGirişken, 1992 yılında Adana'da doğdu. Lisansa kadar Adana'da öğrenimine devam eden Girişken, Marmara Üniversitesi Beden Öğretmenliği bölümünü kazanınca İstanbul'a taşındı. Sporcu kimliğiyle ön plana çıkmaya başlayan isim, Fenerbahçe'nin kürek takımında lisanslı olarak 10 yıl boyunca yer aldı. 2012 yılında Litvanya'da gerçekleşen U 23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. sırada tamamladı. 2017 yılında Survivor'a katılan sporcu o senenin şampiyonu oldu.