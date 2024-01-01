Giriş Tarihi: 01.01.2024 23:20
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
23:20
Survivor All Star yarışmacısı, şampiyon Ogeday Girişken kimdir, kaç yaşında? İşte, Ogeday Girişken’in hayatı
Survivor All Star 2024, 1 Ocak Pazartesi günü TV8 ekranlarında olacak. Mavi takım yarışmacıları arasında yer alan 2017 şampiyonu Ogeday Girişken, geçtiğimiz yıllarda akıllara kazınan isimlerden birisi olmuştu. Ogeday Girişken'in yeniden yarışmaya katılmasıyla birlikte Ogeday Girişkenkimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorular akıllara gelmeye başladı. İşte, Ogeday Girişken'in hayatı ile ilgili tüm ayrıntılar…