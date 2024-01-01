Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Survivor All Star yarışmacısı, şampiyon Ogeday Girişken kimdir, kaç yaşında? İşte, Ogeday Girişken’in hayatı
Giriş Tarihi: 01.01.2024 23:20 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 23:20

Survivor All Star yarışmacısı, şampiyon Ogeday Girişken kimdir, kaç yaşında? İşte, Ogeday Girişken’in hayatı

Survivor All Star 2024, 1 Ocak Pazartesi günü TV8 ekranlarında olacak. Mavi takım yarışmacıları arasında yer alan 2017 şampiyonu Ogeday Girişken, geçtiğimiz yıllarda akıllara kazınan isimlerden birisi olmuştu. Ogeday Girişken'in yeniden yarışmaya katılmasıyla birlikte Ogeday Girişkenkimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorular akıllara gelmeye başladı. İşte, Ogeday Girişken'in hayatı ile ilgili tüm ayrıntılar…

Survivor All Star yarışmacısı, şampiyon Ogeday Girişken kimdir, kaç yaşında? İşte, Ogeday Girişken’in hayatı

Surivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken 2024 sezonu Survivor All Star'a katılacak. Birçok isim üçüncü kez Survivor All Star'a katılacak Girişken'in yeni formatlı yarışmada performansını merak ediyor. Ogeday Girişken kimdir, kaç yaşında, yeni sevgilisi kim şeklindeki sorgulamalar başladı. İşte Survivor All Star 2024 mavi takım yarışmacısı Ogeday Girişken kimdir, kaç yaşında ve hayatı

Survivor All Star yarışmacısı, şampiyon Ogeday Girişken kimdir, kaç yaşında? İşte, Ogeday Girişken’in hayatı

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

SurvivorAllStar yarışmacılarından biri olan kürek sporcusu OgedayGirişken, 1992 yılında Adana'da doğdu. Lisansa kadar Adana'da öğrenimine devam eden Girişken, Marmara Üniversitesi Beden Öğretmenliği bölümünü kazanınca İstanbul'a taşındı. Sporcu kimliğiyle ön plana çıkmaya başlayan isim, Fenerbahçe'nin kürek takımında lisanslı olarak 10 yıl boyunca yer aldı. 2012 yılında Litvanya'da gerçekleşen U 23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. sırada tamamladı. 2017 yılında Survivor'a katılan sporcu o senenin şampiyonu oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor All Star yarışmacısı, şampiyon Ogeday Girişken kimdir, kaç yaşında? İşte, Ogeday Girişken’in hayatı

2022 yılı Survivor All Star sezonunun şampiyonu Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşk ile çok konuşulan Girişken'in son dönemde Zeynep Yumrutaş ile birlikte.

Survivor All Star yarışmacısı, şampiyon Ogeday Girişken kimdir, kaç yaşında? İşte, Ogeday Girişken’in hayatı

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Nefise Karatay
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Sahra Işık
Seda Aktuğlu
Damla Can

Survivor All Star yarışmacısı, şampiyon Ogeday Girişken kimdir, kaç yaşında? İşte, Ogeday Girişken’in hayatı

Hakan Hatipoğlu
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Özgür Tetik
Yunus Emre
Ogeday Girişken

SON DAKİKA