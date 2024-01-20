Survivor All Star Yağmur Banda kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Yağmur Banda’nın hayatı

Survivor 2024 kadrosuna yedeklerden dahil olan isim Yağmur Banda dikkat çekiyor. Katıldığı senelerde performans ivmesi tam yükselmeye başladığında elenmesi ve bundan dolayı büyük üzüntü duymasıyla hatırlanan yarışmacının kim olduğu merak ediliyor. Özellikle 2022 sezonunda Seda ve Sude ile oluşturduğu grupla sosyal medyada çok konuşulan Yağmur Banda kimdir, kaç yaşında?