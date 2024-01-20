Giriş Tarihi: 20.01.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
21:55
Survivor All Star Yağmur Banda kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Yağmur Banda’nın hayatı
Survivor All Star 2024, halk oylamasız yeni formatıyla ekranlarda. Yedek yarışmacılar arasında kırmızı takıma dahil olan Yağmur Banda, geçtiğimiz yıllarda yarıştığı senelerde yükselen performanslıya ve Sude-Mert ikilisiyle yaşadığı dostluklarıyla akıllara kazınan isimlerden birisi olmuştu. Banda'nın yeniden yarışmaya katılmasıyla birlikte yarışmacı için kimdir, sevgilisi var mı, kaç yaşında ve nereli gibi sorular akıllara gelmeye başladı. İşte Yağmur Banda hayatı ile ilgili tüm ayrıntılar…