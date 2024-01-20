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Giriş Tarihi: 20.01.2024 21:55 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 21:55

Survivor All Star Yağmur Banda kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Yağmur Banda’nın hayatı

Survivor All Star 2024, halk oylamasız yeni formatıyla ekranlarda. Yedek yarışmacılar arasında kırmızı takıma dahil olan Yağmur Banda, geçtiğimiz yıllarda yarıştığı senelerde yükselen performanslıya ve Sude-Mert ikilisiyle yaşadığı dostluklarıyla akıllara kazınan isimlerden birisi olmuştu. Banda'nın yeniden yarışmaya katılmasıyla birlikte yarışmacı için kimdir, sevgilisi var mı, kaç yaşında ve nereli gibi sorular akıllara gelmeye başladı. İşte Yağmur Banda hayatı ile ilgili tüm ayrıntılar…

Survivor All Star Yağmur Banda kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Yağmur Banda’nın hayatı

Survivor 2024 kadrosuna yedeklerden dahil olan isim Yağmur Banda dikkat çekiyor. Katıldığı senelerde performans ivmesi tam yükselmeye başladığında elenmesi ve bundan dolayı büyük üzüntü duymasıyla hatırlanan yarışmacının kim olduğu merak ediliyor. Özellikle 2022 sezonunda Seda ve Sude ile oluşturduğu grupla sosyal medyada çok konuşulan Yağmur Banda kimdir, kaç yaşında?

Survivor All Star Yağmur Banda kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Yağmur Banda’nın hayatı

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

Yağmur Banda, 11 Ekim 1998 tarihinde dünyaya geldi. Tekvando Türkiye şampiyonluğu bulunan Yağmur, aslen İzmirli.

2018-2022 sezonunun Survivor Gönüller takımı yarışmacılarından biri olan Yağmur Banda'nın tekvando da Türkiye Şampiyonluğunun yanı sıra birçok defa 2.lik ve 3.lük dereceleri var. 1998 doğumlu Yağmur Banda Tekvando sporuna 2006 yılında başlamış ve 11 yıl boyunca bu sporu devam ettirmiştir.

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Survivor All Star Yağmur Banda kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Yağmur Banda’nın hayatı

Yağmur Banda'nın 2012 yılında 55 kiloda kazandığı Tekvando Türkiye şampiyonluğu bulunmaktadır.

2022 Survivor'dan sonra Doya Doya Moda yarışmasına katılmıştır. Programda kısa bir süre yarışmıştır.

Survivor All Star Yağmur Banda kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Yağmur Banda’nın hayatı

SURVİVOR KIRMIZI TAKIM

Pınar Saka
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Gizem Memiç
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Canbeldek
Furkan Kızılay

Survivor All Star Yağmur Banda kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Yağmur Banda’nın hayatı

Ersin Korkut
Sercan Yıldırım
Turabi
Bozok Gören
Yağmur Banda

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