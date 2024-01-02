Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:00
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
01:00
Survivor Yasin Obuz hayatı ve kariyeri! All Star 2024 yarışmacısı Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
Survivor All Star 2024 1 Ocak Pazartesi günü başlıyor. TV8 ekranlarında yayımlanan yarışmada bu sezon da geçmiş dönemlerden yarışmacılar olacak. O isimler arasında Yasin Obuz da var. Mavi takımda yer alan Obuz, bir dönem MasterChef'te de boy göstermişti. Yasin Obuz'un hayatı yeniden yarışmacı olarak gündemde. İlk bölümle birlikte aramalar hız kazandı. Peki, Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında ve nereli?