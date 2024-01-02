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Haberler Fotohaber Survivor Yasin Obuz hayatı ve kariyeri! All Star 2024 yarışmacısı Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:00 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 01:00

Survivor Yasin Obuz hayatı ve kariyeri! All Star 2024 yarışmacısı Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Survivor All Star 2024 1 Ocak Pazartesi günü başlıyor. TV8 ekranlarında yayımlanan yarışmada bu sezon da geçmiş dönemlerden yarışmacılar olacak. O isimler arasında Yasin Obuz da var. Mavi takımda yer alan Obuz, bir dönem MasterChef'te de boy göstermişti. Yasin Obuz'un hayatı yeniden yarışmacı olarak gündemde. İlk bölümle birlikte aramalar hız kazandı. Peki, Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Yasin Obuz’un hayatı

Survivor Yasin Obuz yarışma takipçilerinin gündeminde. Geçtiğimiz sezonlarda görülen ünlü yarışmacı bir kez daha parkurlarda performans sergileyecek. All Star 2024 sezonu için takımlar adada yerini aldı. Mavi takımda yarışacak Yasin Obuz'un hayatı ve kariyeri en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Beklenen yarışmanın ilk bölümü izleyici karşısına geliyor. Peki, Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte, hakkında tüm bilgiler...

Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Yasin Obuz’un hayatı

YASİN OBUZ KİMDİR?

Survivor Yasin Obuz, 21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı.

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Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Yasin Obuz’un hayatı

Bunun yanında çocukken 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu. Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı.

Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Yasin Obuz’un hayatı

Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini eğlence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi olan Yasin Obuz, Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan da Survivor'a seçildi.

Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Yasin Obuz’un hayatı

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Hakan Hatipoğlu

Yiğit Poyraz

Yasin Obuz

Özgür Tetik

Yunus Emre

Ogeday Girişken

Nefise Karatay

Seda Ocak

Begüm Yücetan

Sahra Işık

Seda Aktuğlu

Damla Can

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