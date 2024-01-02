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Haberler Fotohaber Survivor Yiğit Poyraz hayatı ve kariyeri! All Star 2024 yarışmacısı Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:00 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 01:00

Survivor Yiğit Poyraz hayatı ve kariyeri! All Star 2024 yarışmacısı Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Survivor All Star 2024 mavi takım yarışmacıları arasında yer alan Yiğit Poyraz önceki sezonlardan başarılı performansı ile hatırlanıyor. Yeni yılın ilk günü başlayan TV8 ekranlarındaki yarışmada tansion ilk dakikalardan yükseliyor. Turabi ile tartışan yarışmacının görüntüleri ardından Yiğit Poyraz'ın hayatı ve kariyeri gündeme gelmiş durumda. Peki; Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Survivor Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Yiğit Poyraz’ın hayatı

Yiğit Poyraz kimdir sorusu gündemdeki yerini aldı. Yarışmanın ardından sosyal medyayı aktif kullanan yarışmacı yeniden favoriler arasında gösteriliyor. All Star sezonunda görülen yarışmacıya dair tüm merak edilenler arama motorlarına yöneltiliyor. Survivor Yiğit Poyraz'ın sevgilisi de oldukça merak edilenler arasında. Peki; Yiğit Poyraz kaç yaşında, aslen şereli, ne iş yapıyor? İşte, hayatına dair merak edilenler...

Survivor Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Yiğit Poyraz’ın hayatı

YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

Survivor Yiğit, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. İzmir doğumlu olan Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşiyor.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 yıl Sydney Üniversitesi'nde exchange (değişim) programı ile eğitim gördü.

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Survivor Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Yiğit Poyraz’ın hayatı

8 yaşından beri basketbol oynayan Poyraz, 2 yıldır halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yaptı.

Aslen İzmirli ancak Bodrum'da büyüdüğünü ifade eden Yiğit Poyraz, 1.80 boyunda ve 78 kilo.

Survivor Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Yiğit Poyraz’ın hayatı

YİĞİT POYRAZ SEVGİLİSİ KİM?

Yasmin Erbil Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya başladı. İkili sosyal medyadan birçok fotoğrafını takipçileri ile paylaşıyor.

Survivor Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Yiğit Poyraz’ın hayatı

MAVİ TAKIM

Hakan Hatipoğlu

Yiğit Poyraz

Yasin Obuz

Özgür Tetik

Yunus Emre

Ogeday Girişken

Nefise Karatay

Seda Ocak

Begüm Yücetan

Sahra Işık

Seda Aktuğlu

Damla Can

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