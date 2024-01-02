Survivor Yiğit Poyraz hayatı ve kariyeri! All Star 2024 yarışmacısı Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

8 yaşından beri basketbol oynayan Poyraz, 2 yıldır halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yaptı.

Aslen İzmirli ancak Bodrum'da büyüdüğünü ifade eden Yiğit Poyraz, 1.80 boyunda ve 78 kilo.