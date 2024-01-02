Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:00
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
01:00
Survivor Yiğit Poyraz hayatı ve kariyeri! All Star 2024 yarışmacısı Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
Survivor All Star 2024 mavi takım yarışmacıları arasında yer alan Yiğit Poyraz önceki sezonlardan başarılı performansı ile hatırlanıyor. Yeni yılın ilk günü başlayan TV8 ekranlarındaki yarışmada tansion ilk dakikalardan yükseliyor. Turabi ile tartışan yarışmacının görüntüleri ardından Yiğit Poyraz'ın hayatı ve kariyeri gündeme gelmiş durumda. Peki; Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?