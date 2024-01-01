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Giriş Tarihi: 01.01.2024 23:20 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 23:20

Survivor All Star Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında,? İşte, Yunus Emre Özden’'in hayatı

Survivor All Star 2024, 1 Ocak Pazartesi günü TV8 ekranlarında olacak. Mavi takım yarışmacıları arasında yer alan Yunus Emre Özden, geçtiğimiz yıllarda fevri çıkışları ve Yasin ile dostluklarıyla akıllara kazınan isimlerden birisi olmuştu. Yunus Emre Özden'in yeniden yarışmaya katılmasıyla birlikte Yunus Emre Özden kimdir,sevgilisi var mı, kaç yaşında ve nereli gibi sorular akıllara gelmeye başladı. İşte, Yunus Emre Özden'in hayatı ile ilgili tüm ayrıntılar…

Survivor All Star Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında? İşte, Yunus Emre Özden’’in hayatı

Survivor 2024 kadrosu açıklandığından beri 3. kez Survivor'a katılacak olan Yunus Emre Özden dikkat çekiyor. Katıldığı senelerde performansının dışında anlaşmazlıkları ve kavgalarıyla hatırlanan yarışmacının kim olduğu merak ediliyor. Bir dönem özel hayatıyla da haberlerde yer alan Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında?

Survivor All Star Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında? İşte, Yunus Emre Özden’’in hayatı

YUNUS EMRE ÖZEN KİMDİR?

Survivor Yunus Emre 1993 doğumlu. Silivri'de yaşayan Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi Ulaştırma Lojistik bölümü öğrencisi.

Yunus Emre Özden 17 yaşında katalog çekimlerine başlamış, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde yer almış. Spor salonunda yoğun çalışmalar yaptıktan sonra MMA dövüşlerine katılmaya başlamış.

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Survivor All Star Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında? İşte, Yunus Emre Özden’’in hayatı

Başarılı sporcu 2019 yılında Türkiye 3.'sü, İstanbul 2.'si olmuş. Şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgileniyor.

2020 ve 2022 sezonlarında Survivor'da yarışan yarışmacı 2024 sezonunda mavi takımda yer alacak.

Survivor All Star Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında? İşte, Yunus Emre Özden’’in hayatı

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Nefise Karatay
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Sahra Işık
Seda Aktuğlu
Damla Can

Survivor All Star Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında? İşte, Yunus Emre Özden’’in hayatı

Hakan Hatipoğlu
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Özgür Tetik
Yunus Emre
Ogeday Girişken

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