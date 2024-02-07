Giriş Tarihi: 07.02.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
11:56
Survivor All Star'da Şampiyon Hilmi Cem İntepe sürprizi! Instagram paylaşımı olay yarattı... Kırmızı takıma mı geliyor?
Survivor All Star 2024 ilk defa bu sene halk oylamasız sezonuna başladı. Halk oylamasız sezonda sular durulmuyor, tansiyonlar sürekli yükseliyor. Sürekli tartışma ve kaosun yaşandığı programda dün gece yaşananlar gündeme bomba gibi yerleşti. Nagihan ve Nefise tartışmasının ardından Acun Ilıcalı sinirlerine hâkim olamadı. Survivor'da bu sezon yaşanan kaoslardan sonra "Hilmicem dönsün" yorumları sosyal medyanın gündemine yerleşti. Eski şampiyonun yarışmaya yeniden katılmasını isteyenler Hilmi Cem Survivor'a çağrısı yapıyor. Bu çağrılara sessiz kalamayan Hilmi Cem öyle bir instagram paylaşım yaptı ki akıllara "Hilmi Cem Survior'a Kırmızı takıma mı geliyor?" sorusunu getirdi. İşte o paylaşım…