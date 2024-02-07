Survivor All Star’da Şampiyon Hilmi Cem İntepe sürprizi! Instagram paylaşımı olay yarattı... Kırmızı takıma mı geliyor?

Bu sezon yaşanan kavgalar ve krizlerle sürekli gündemde kalan yarışmada kıran kırana performans mücadelesi yaşanırken anlaşmazlıklar ve kaos son bulmuyor. Son olarak 6 Şubat Salı akşamı yayınlanan bölümde konseyde gerilimin tavan yapmasıyla bu seneki yarışmacıları ve sorunlarını izlemek istemeyen seyirciler "Hilmi Cem dönsün", "Hilmi Cem Survivor'a" paylaşımlarına başladılar. Bu çağrılara karşılıksız kalamayan Hilmi Cem Survivor'a geliyor mu, kırmızı takım da mı yarışacak?