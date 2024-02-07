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Haberler Fotohaber Survivor All Star'da Şampiyon Hilmi Cem İntepe sürprizi! Instagram paylaşımı olay yarattı... Kırmızı takıma mı geliyor?
Giriş Tarihi: 07.02.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 11:56

Survivor All Star'da Şampiyon Hilmi Cem İntepe sürprizi! Instagram paylaşımı olay yarattı... Kırmızı takıma mı geliyor?

Survivor All Star 2024 ilk defa bu sene halk oylamasız sezonuna başladı. Halk oylamasız sezonda sular durulmuyor, tansiyonlar sürekli yükseliyor. Sürekli tartışma ve kaosun yaşandığı programda dün gece yaşananlar gündeme bomba gibi yerleşti. Nagihan ve Nefise tartışmasının ardından Acun Ilıcalı sinirlerine hâkim olamadı. Survivor'da bu sezon yaşanan kaoslardan sonra "Hilmicem dönsün" yorumları sosyal medyanın gündemine yerleşti. Eski şampiyonun yarışmaya yeniden katılmasını isteyenler Hilmi Cem Survivor'a çağrısı yapıyor. Bu çağrılara sessiz kalamayan Hilmi Cem öyle bir instagram paylaşım yaptı ki akıllara "Hilmi Cem Survior'a Kırmızı takıma mı geliyor?" sorusunu getirdi. İşte o paylaşım…

Survivor All Star’da Şampiyon Hilmi Cem İntepe sürprizi! Instagram paylaşımı olay yarattı... Kırmızı takıma mı geliyor?

Bu sezon yaşanan kavgalar ve krizlerle sürekli gündemde kalan yarışmada kıran kırana performans mücadelesi yaşanırken anlaşmazlıklar ve kaos son bulmuyor. Son olarak 6 Şubat Salı akşamı yayınlanan bölümde konseyde gerilimin tavan yapmasıyla bu seneki yarışmacıları ve sorunlarını izlemek istemeyen seyirciler "Hilmi Cem dönsün", "Hilmi Cem Survivor'a" paylaşımlarına başladılar. Bu çağrılara karşılıksız kalamayan Hilmi Cem Survivor'a geliyor mu, kırmızı takım da mı yarışacak?

Survivor All Star’da Şampiyon Hilmi Cem İntepe sürprizi! Instagram paylaşımı olay yarattı... Kırmızı takıma mı geliyor?

HİLMİ CEM İNTEPE SURİVOR'A GELİYOR MU?

TV8 ekranlarında yayımlanan yarışmanın bu seneki sezonuna yarıştığı dönemde adından son ettirmiş yarışmacılar katılırken Hilmi Cem İntepe'nin katılmaması hayranlarını üzmüştü. Bir projede yer aldığı için katılamadığı da söylenmişti. Murat Ceylan ile dostluğuyla akıllarda yer edinen şampiyon son günlerde peş peşe hamleler yaparak "Hilmi Cem İntepe Survivor'a katılacak" iddialarını güçlendirdi.

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Survivor All Star’da Şampiyon Hilmi Cem İntepe sürprizi! Instagram paylaşımı olay yarattı... Kırmızı takıma mı geliyor?

SURVİVOR TÜRKİYE HESABINI TAKİBE ALDI!

İlk hamlesi Surivivor'un resmi sosyal medya hesabını takibe almak oldu. Bu hamle akıllara Survivor'a yedeklerden dahil mi oluyor? sorularını getirdi.

Survivor All Star’da Şampiyon Hilmi Cem İntepe sürprizi! Instagram paylaşımı olay yarattı... Kırmızı takıma mı geliyor?

INSTAGRAM PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Dün akşam Survivor'da yaşanan kaosa rağmen yine sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olmaya başaran Hilmi Cem İntepe dün akşam Instagramdan sevgilisiyle havaalanında fotoğrafını paylaşıldı. Bu paylaşım ile "Hilmi Cem İntepe yarışa dahil oluyor." iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Survivor All Star’da Şampiyon Hilmi Cem İntepe sürprizi! Instagram paylaşımı olay yarattı... Kırmızı takıma mı geliyor?

YEDEK YARIŞMACILAR DAHİL OLACAK!

Acun Ilıcalı bir kadın ve bir erkek yedek yarışmacının daha dahil olacağını belirtmişti. Bu yarışmacılardan biri Hilmi Cem İntepe'mi olacak? Henüz kesin bir açıklama bulunmamakla beraber resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

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