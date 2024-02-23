Giriş Tarihi: 23.02.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
13:55
Survivor bu akşam var mı yok mu, neden yok? Survivor 2024 All Star yeni bölüm ne zaman? 23 Şubat V8 yayın akışı
Survivor bu akşam var mı yok mu sorusu gündemdeki yerini aldı. 23 Şubat 2024 Cuma günü TV8 yayın akışında sevilen yarışma programının olmaması dikkat çekerken yarışmacının takipçileri Survivor yeni bölüm ne zaman öğrenmek istiyor. 42. bölüm tanıtım fragmanında mavi takımın kadrosuna 2021 ve 2022 yıllarında yarışan Batuhan Karacakaya dahil olurken SMS oylamasının olmadığı yeni sezonda gerilim ve heyecan hız kesmeden devam ediyor. Peki Survivor bu akşam var mı yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı.