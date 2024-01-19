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Haberler Fotohaber Survivor bugün var mı, yok mu? 🌴 19 Ocak TV8 yayın akışı ile Survivor All Star 2024 yayın günü
Giriş Tarihi: 19.01.2024 13:42 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 13:43

Survivor bugün var mı, yok mu? 🌴 19 Ocak TV8 yayın akışı ile Survivor All Star 2024 yayın günü

Survivor All Star bu akşam var mı merak konusu oldu. Perşembe günü ekranlara gelen yarışmada yaşanan eleme heyecanı gündem olmuştu. Kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışmada Seda, Kardeniz, Berna ve Sahra düelloda karşı karşıya geldi. Ve elenen yarışmacı Seda oldu. Peki, Survivor 2024 All Star bugün var mı, yok mu? 19 Ocak TV8 yayın akışı ile Survivor 2024 All Star yayın günü!

Survivor bugün var mı, yok mu? 🌴 19 Ocak TV8 yayın akışı ile Survivor All Star 2024 yayın günü

Survivor All Star yeni bölümü gündemde. Geçen hafta Cuma günü yeni bölümü ile ekranlara gelen yarışma bu hafta var mı yok mu merak edildi. TV 8 yayın akışı ile hangi günler yayınlanacak belli olan yarışmada, yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Peki, Survivor 2024 All Star bugün var mı, yok mu?

Survivor bugün var mı, yok mu? 🌴 19 Ocak TV8 yayın akışı ile Survivor All Star 2024 yayın günü

SURVİVOR ALL STAR BUGÜN VAR MI, YOK MU?

TV8 yayın akışı ile Survivor All Star'ın yeni bölümü bu akşam olmayacak.

Onun yerine Aşka Düşman yeni bölümü ile TV 8'de olacak.

Survivor hafta sonu yayın akışında yer alıyor ancak yeni bölüm olup olmadığı ile ilgili bir açıklama yer almıyor.

İşte, TV8 19-20-21 Ocak yayın akışı;

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Survivor bugün var mı, yok mu? 🌴 19 Ocak TV8 yayın akışı ile Survivor All Star 2024 yayın günü

19 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI

06:00: Dizi
07:15: 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30: Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm
11:15: Aşka Düşman
12:00: Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm
14:00: Survivor Ekstra / Canlı
16:00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00: Aşka Düşman / Yeni Bölüm
00:15: Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

Survivor bugün var mı, yok mu? 🌴 19 Ocak TV8 yayın akışı ile Survivor All Star 2024 yayın günü

20 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI

07:45: Süper Bir Takım
08:00: Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00: Bir Yemek Olsan / Yeni Bölüm
10:00: Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15: Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm
16:30: Çarkıfelek / Yeni Bölüm
20:00: Survivor All Star 2024
00:15: Survivor Ekstra / Canlı

Survivor bugün var mı, yok mu? 🌴 19 Ocak TV8 yayın akışı ile Survivor All Star 2024 yayın günü

21 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni BölümProgram
09:00 Gençlik RüzgarıProgram
10:00 Gazete Magazin / Yeni BölümProgram
14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni BölümYarışma
16:30 Çarkıfelek / Yeni BölümYarışma
20:00 Survivor All Star 2024Yarışma

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