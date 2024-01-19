Giriş Tarihi: 19.01.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
13:43
Survivor bugün var mı, yok mu? 🌴 19 Ocak TV8 yayın akışı ile Survivor All Star 2024 yayın günü
Survivor All Star bu akşam var mı merak konusu oldu. Perşembe günü ekranlara gelen yarışmada yaşanan eleme heyecanı gündem olmuştu. Kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışmada Seda, Kardeniz, Berna ve Sahra düelloda karşı karşıya geldi. Ve elenen yarışmacı Seda oldu. Peki, Survivor 2024 All Star bugün var mı, yok mu? 19 Ocak TV8 yayın akışı ile Survivor 2024 All Star yayın günü!