Survivor bugün var mı, yok mu? 🌴 19 Ocak TV8 yayın akışı ile Survivor All Star 2024 yayın günü

Survivor All Star yeni bölümü gündemde. Geçen hafta Cuma günü yeni bölümü ile ekranlara gelen yarışma bu hafta var mı yok mu merak edildi. TV 8 yayın akışı ile hangi günler yayınlanacak belli olan yarışmada, yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Peki, Survivor 2024 All Star bugün var mı, yok mu?