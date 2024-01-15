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Haberler Fotohaber Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Ocak Survivor eleme adayı belirleniyor
Giriş Tarihi: 15.01.2024 23:46 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 23:50

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Ocak Survivor eleme adayı belirleniyor

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star yarışmasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takımların arasındaki kıran kırana mücadeleye sahne olan dokunulmazlık oyununda kazananı öğrenmek isteyenler Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. İşte Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan isim detayları.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Ocak Survivor eleme adayı belirleniyor

Survivor 2024 All Star yarışmasının 15 Ocak 2024 Pazartesi günü ekrana gelen son bölümünde kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu oyunda kazanan ismi merak edenler yoğun olarak Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap arıyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile Survivor 2024 All Star dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacı bilgileri şöyle;

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Ocak Survivor eleme adayı belirleniyor

15 Ocak 2024 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star yarışmasında dokunulmazlık oyunu oynandı.

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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Ocak Survivor eleme adayı belirleniyor

Kritik oyunda kıyasıya mücadele sonrasında en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlığın sahibi oldu.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Ocak Survivor eleme adayı belirleniyor

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN KİM OLDU?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan MAVİ TAKIM oldu.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Ocak Survivor eleme adayı belirleniyor

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ada konseyinde kırmızı takım arasında yapılacak olan oylama sonrasında günün eleme adayı belli olacak.

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