Giriş Tarihi: 15.01.2024 23:46
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
23:50
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Ocak Survivor eleme adayı belirleniyor
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star yarışmasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takımların arasındaki kıran kırana mücadeleye sahne olan dokunulmazlık oyununda kazananı öğrenmek isteyenler Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. İşte Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan isim detayları.