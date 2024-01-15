Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Ocak Survivor eleme adayı belirleniyor

Survivor 2024 All Star yarışmasının 15 Ocak 2024 Pazartesi günü ekrana gelen son bölümünde kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu oyunda kazanan ismi merak edenler yoğun olarak Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap arıyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile Survivor 2024 All Star dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacı bilgileri şöyle;