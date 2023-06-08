Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 7 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2023 son bölümde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zor parkurlarda mücadele eden yarışmacılardan birisi 2. Bireysel dokunulmazlığı kazanarak haftanın 2. eleme adayını potaya gönderdi. Son dakika detaylarını merak edenler yoğun olarak Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile Survivor dokunulmazlığı alan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları şöyle;