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Haberler Fotohaber Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 7 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 08.06.2023 00:01 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 00:01

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 7 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu mücadelesi izleyici karşısına çıktı. Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada zor parkur üzerinde mücadele veren yarışmacılardan en başarılı performans göstereni bireysel dokunulmazlığın sahibi olurken haftanın 2. eleme adayını da belirleme hakkına sahip oldu. Yarışmanın son bölümünde neler olduğunu öğrenmek isteyenler ise Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim detayları.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 7 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2023 son bölümde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zor parkurlarda mücadele eden yarışmacılardan birisi 2. Bireysel dokunulmazlığı kazanarak haftanın 2. eleme adayını potaya gönderdi. Son dakika detaylarını merak edenler yoğun olarak Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile Survivor dokunulmazlığı alan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları şöyle;

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 7 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?

7 Haziran 2023 Çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı.

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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 7 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?

Kritik öneme sahip oyunda sayısı giderek azalan yarışmacılar eleme potasına girmemek adına kıyasıya mücadele verdi.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 7 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?

2. dokunulmazlık oyununda oynanan bölümlerin tamamlanmasıyla birlikte sıra final karşılamasına geldi.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 7 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Final oyununda en başarılı performansı gösteren YUSUF haftanın 2. dokunulmazlığını kazanan yarışmacı oldu.

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