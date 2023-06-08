Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 7 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu mücadelesi izleyici karşısına çıktı. Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada zor parkur üzerinde mücadele veren yarışmacılardan en başarılı performans göstereni bireysel dokunulmazlığın sahibi olurken haftanın 2. eleme adayını da belirleme hakkına sahip oldu. Yarışmanın son bölümünde neler olduğunu öğrenmek isteyenler ise Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim detayları.