Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 24 Şubat Survivor eleme adayı belli oldu
Giriş Tarihi: 25.02.2024 00:41 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 00:41

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 24 Şubat Survivor eleme adayı belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. En başarılı performansa sahip olan takım dokunulmaz olurken kaybeden takımdan 1 yarışmacı eleme adayı oldu. Detayları merak edenler Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap arıyor. İşte detaylar.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 24 Şubat Survivor eleme adayı belli oldu

Survivor 2024 All Star son bölümde yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Başarılı olan ve dokunulmazlığı kazanan takımı öğrenmek isteyenler Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap arıyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile eleme adayı olan yarışmacı ve dokunulmazlığı kazanan takım detayları şöyle;

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 24 Şubat Survivor eleme adayı belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 24 Şubat Survivor eleme adayı belli oldu

Kritik oyunda parkurda en başarılı performansı gösteren takım dokunulmaz oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 24 Şubat Survivor eleme adayı belli oldu

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Oyun sonunda dokunulmazlığı ve ödülü kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 24 Şubat Survivor eleme adayı belli oldu

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Eleme adayı seçilen isim yapılan oylama sonunda belli oldu.

SON DAKİKA