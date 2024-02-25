Giriş Tarihi: 25.02.2024 00:41
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
00:41
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 24 Şubat Survivor eleme adayı belli oldu
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. En başarılı performansa sahip olan takım dokunulmaz olurken kaybeden takımdan 1 yarışmacı eleme adayı oldu. Detayları merak edenler Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap arıyor. İşte detaylar.