Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 24 Şubat Survivor eleme adayı belli oldu

Survivor 2024 All Star son bölümde yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Başarılı olan ve dokunulmazlığı kazanan takımı öğrenmek isteyenler Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap arıyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile eleme adayı olan yarışmacı ve dokunulmazlığı kazanan takım detayları şöyle;