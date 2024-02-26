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Haberler Fotohaber Yeni Survivor eleme adayı belli oluyor! TV8 ile 26 Şubat Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 26.02.2024 21:44 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 21:44

Yeni Survivor eleme adayı belli oluyor! TV8 ile 26 Şubat Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, kim kazandı?

Survivor All Star 2024 dokunulmazlık oyunu ile bir kez daha gündemde. TV8 ekranlarında takip edilen yarışmada bu hafta bir kadın yarışmacının macerası son bulacak. Haftanın eleme adayları bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. 3. eleme adayı son bölümde ortaya çıkarken Sema ve Pınar gerilimi acil durum konseyini beraberinde getiriyor. Survivor eleme adayı kim oldu sorusu takipçilerin gündeminde. Peki; 26 Şubat Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım aldı, kim kazandı? İşte, ayrıntılar...

Yeni Survivor eleme adayı belli oluyor! TV8 ile 26 Şubat Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu sorusunda dokunulmazlık oyununu kaybeden takıma odaklanıldı. Ada konseyinden kimin isminin çıkacağı merak konusu. Tansiyonun yükseldiği yarışmaya yeni isimler dahil olurken krizler bitmek tükenmek bilmiyor. Sema ve Pınar'ı oyun alanına getirmeyen gerginlik ne, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? İşte yanıtlar...

Yeni Survivor eleme adayı belli oluyor! TV8 ile 26 Şubat Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, kim kazandı?

SURVİVOR'DA PINAR VE SEMA GERİLİMİ!

Kırmızı takımda yer alan Pınar ve Sema geçtiğimiz günlerde oyun alanında gerilmişti. Gerilimin tırmandığı noktada Seda da olaya dahil olmuştu.

Bu kez adada gerilen ikili acil durum konseyine neden oldu.

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Yeni Survivor eleme adayı belli oluyor! TV8 ile 26 Şubat Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, kim kazandı?

ACİL DURUM KONSEYİ!

Acun Ilıcalı ve Sema'nın karşı karşıya geldiği acil durum konseyinden ne kararın çıkacağı merakla bekleniyor. Fragmanda Ilıcalı, durumun ciddiyetini anlatırken Sema'nın gözyaşlarına boğulduğu görülüyor.

Yeni Survivor eleme adayı belli oluyor! TV8 ile 26 Şubat Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, kim kazandı?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Kadın yarışmacılar arasında yapılacak eleme düellosu öncesinde ilk iki isim belli oldu:

  • BEGÜM
  • PINAR
Yeni Survivor eleme adayı belli oluyor! TV8 ile 26 Şubat Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, kim kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım bir kez daha eksilmemek adına karşı karşıya geliyor. Kaybeden takım yeni aday için ada konseyine gidiyor.

Dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.

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