Yeni Survivor eleme adayı belli oluyor! TV8 ile 26 Şubat Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu sorusunda dokunulmazlık oyununu kaybeden takıma odaklanıldı. Ada konseyinden kimin isminin çıkacağı merak konusu. Tansiyonun yükseldiği yarışmaya yeni isimler dahil olurken krizler bitmek tükenmek bilmiyor. Sema ve Pınar'ı oyun alanına getirmeyen gerginlik ne, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? İşte yanıtlar...