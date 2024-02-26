Giriş Tarihi: 26.02.2024 21:44
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
21:44
Yeni Survivor eleme adayı belli oluyor! TV8 ile 26 Şubat Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, kim kazandı?
Survivor All Star 2024 dokunulmazlık oyunu ile bir kez daha gündemde. TV8 ekranlarında takip edilen yarışmada bu hafta bir kadın yarışmacının macerası son bulacak. Haftanın eleme adayları bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. 3. eleme adayı son bölümde ortaya çıkarken Sema ve Pınar gerilimi acil durum konseyini beraberinde getiriyor. Survivor eleme adayı kim oldu sorusu takipçilerin gündeminde. Peki; 26 Şubat Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım aldı, kim kazandı? İşte, ayrıntılar...