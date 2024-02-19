KAOS GÜNÜ! Survivor 2. eleme adayı belli oldu... TV8 ile 18 Şubat Survivor eleme adayları kimler, dokunulmazlığı kim aldı?

Haftanın Survivor eleme adayları trend aramalar listesinde yerini aldı. Son bölümde haftanın 2. eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden takım ada konseyine gitti ve iki aday arasında eşit oy çıktı. Bir isim yeni adayı belirlendi. Peki; TV8 ile Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, kim kazandı? İşte, son gelişmeler...