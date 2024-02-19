Giriş Tarihi: 19.02.2024 06:52
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
06:52
KAOS GÜNÜ! Survivor 2. eleme adayı belli oldu... TV8 ile 18 Şubat Survivor eleme adayları kimler, dokunulmazlığı kim aldı?
2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyunu mücadelesi devam ederken tansiyon giderek yükseliyor. Yarışmacıların sık sık tartıştığı yeni sezonda sular durulmuyor. Survivor eleme adayları her yarış sonrası gündemde. Dün akşam ekranlara gelen bölümde yeniden bir isim belirlendi. Peki, 18 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte, detaylar...