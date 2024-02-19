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Haberler Fotohaber KAOS GÜNÜ! Survivor 2. eleme adayı belli oldu... TV8 ile 18 Şubat Survivor eleme adayları kimler, dokunulmazlığı kim aldı?
Giriş Tarihi: 19.02.2024 06:52 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 06:52

KAOS GÜNÜ! Survivor 2. eleme adayı belli oldu... TV8 ile 18 Şubat Survivor eleme adayları kimler, dokunulmazlığı kim aldı?

2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyunu mücadelesi devam ederken tansiyon giderek yükseliyor. Yarışmacıların sık sık tartıştığı yeni sezonda sular durulmuyor. Survivor eleme adayları her yarış sonrası gündemde. Dün akşam ekranlara gelen bölümde yeniden bir isim belirlendi. Peki, 18 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte, detaylar...

KAOS GÜNÜ! Survivor 2. eleme adayı belli oldu... TV8 ile 18 Şubat Survivor eleme adayları kimler, dokunulmazlığı kim aldı?

Haftanın Survivor eleme adayları trend aramalar listesinde yerini aldı. Son bölümde haftanın 2. eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden takım ada konseyine gitti ve iki aday arasında eşit oy çıktı. Bir isim yeni adayı belirlendi. Peki; TV8 ile Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, kim kazandı? İşte, son gelişmeler...

KAOS GÜNÜ! Survivor 2. eleme adayı belli oldu... TV8 ile 18 Şubat Survivor eleme adayları kimler, dokunulmazlığı kim aldı?

SURVİVOR'DA KAOS GÜNÜ!

Survivor All Star mücadelesinde adeta kaos günü yaşandı. Dokunulmazlık oyununda yapılan itirazlar, takımların birbirlerine girmesi derken birçok kez karışan adada yarışmacıları ayırmak zorlaştı.

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KAOS GÜNÜ! Survivor 2. eleme adayı belli oldu... TV8 ile 18 Şubat Survivor eleme adayları kimler, dokunulmazlığı kim aldı?

Hakan kural ihlaline karşı açıklama yaparken Pınar ve Sema'nın birbirine girmesi akşama damgasını vurdu.

Yarış sonrası Ogeday ve Hakan arasında da ipler gerildi.

Öte yandan yarışta hasar alanlar da oldu. Yaman yarış sırasında dişini kırdı.

KAOS GÜNÜ! Survivor 2. eleme adayı belli oldu... TV8 ile 18 Şubat Survivor eleme adayları kimler, dokunulmazlığı kim aldı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlığı alan takım mavi takım oldu. Kaybeden kırmızı takım ada konseyine çıktı ve eleme adayını belirledi.

KAOS GÜNÜ! Survivor 2. eleme adayı belli oldu... TV8 ile 18 Şubat Survivor eleme adayları kimler, dokunulmazlığı kim aldı?

18 ŞUBAT SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star son bölümde haftanın 2. eleme adayı ortaya çıktı.

Haftanın son eleme adayı MUSTAFA KEMAL oldu.

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