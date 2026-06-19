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Survivor finali ne zaman, bu akşam mı? 2026 Survivor finalistleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 19.06.2026 11:12
Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 11:17
Survivor finali ne zaman, bu akşam mı? 2026 Survivor finalistleri belli oldu!
Survivor 2026 heyecanında sona gelindi. Uzun süredir Dominik'te devam eden zorlu mücadele, büyük finalle taçlanıyor. Survivor finali ne zaman ve hangi isimler şampiyonluk kupası için karşı karşıya gelecek? İşte finalistler ve yarışmanın büyük finaline dair tüm merak edilen detaylar.