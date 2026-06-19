Survivor finali ne zaman, bu akşam mı? 2026 Survivor finalistleri belli oldu!

Survivor finalistleri 2026 sezonu için nihayet belli oldu. Aylar süren açlık, fiziksel mücadele ve psikolojik dayanıklılık testlerinin ardından finale kalan iki güçlü isim karşı karşıya geliyor. TV8 ekranlarında canlı yayınlanan yarı final mücadelelerinin ardından şampiyonluk koltuğuna oturacak ismi belirleyecek olan büyük final gecesi için geri sayım başladı.