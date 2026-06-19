Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Survivor finali ne zaman, bu akşam mı? 2026 Survivor finalistleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 19.06.2026 11:12 Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 11:17

Survivor finali ne zaman, bu akşam mı? 2026 Survivor finalistleri belli oldu!

Survivor 2026 heyecanında sona gelindi. Uzun süredir Dominik'te devam eden zorlu mücadele, büyük finalle taçlanıyor. Survivor finali ne zaman ve hangi isimler şampiyonluk kupası için karşı karşıya gelecek? İşte finalistler ve yarışmanın büyük finaline dair tüm merak edilen detaylar.

  • ABONE OL
Survivor finali ne zaman, bu akşam mı? 2026 Survivor finalistleri belli oldu!

Survivor finalistleri 2026 sezonu için nihayet belli oldu. Aylar süren açlık, fiziksel mücadele ve psikolojik dayanıklılık testlerinin ardından finale kalan iki güçlü isim karşı karşıya geliyor. TV8 ekranlarında canlı yayınlanan yarı final mücadelelerinin ardından şampiyonluk koltuğuna oturacak ismi belirleyecek olan büyük final gecesi için geri sayım başladı.

Survivor finali ne zaman, bu akşam mı? 2026 Survivor finalistleri belli oldu!

RAMAZAN SARI'NIN ELENMESİ DUYGUSAL ANLARA SAHNE OLDU

Survivor'da finale çok yaklaşmasına rağmen son düzlükte veda eden isim Ramazan Sarı oldu. Özellikle Nagihan ile girdiği kader oyununda 9-9'luk beraberliğin ardından gelen mağlubiyetle şampiyonluk hayallerine veda eden Ramazan, yarışma boyunca sergilediği performansla izleyicilerin takdirini toplamıştı.

Ramazan'ın elenmesiyle birlikte yarışmada şampiyonluk yolu Nagihan ve Mert Nobre'ye kalmış oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor finali ne zaman, bu akşam mı? 2026 Survivor finalistleri belli oldu!

BÜYÜK FİNAL ÖNCESİ NAGİHAN'IN SAĞLIK DURUMU

Finalistlerden Nagihan Karadere'nin yarı final mücadeleleri sırasında yaşadığı sakatlık, sevenlerini endişelendirdi. Zorlu parkur şartlarına rağmen pes etmeyen ve büyük finale çıkmayı başaran Nagihan'ın sağlık durumu yakından takip ediliyor. Başarılı yarışmacının final akşamı performansını ne düzeyde sergileyeceği ve şampiyonluk yolunda sakatlığının engel teşkil edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Survivor finali ne zaman, bu akşam mı? 2026 Survivor finalistleri belli oldu!

SURVİVOR 2026 BÜYÜK FİNALİ NE ZAMAN?

Milyonların yakından takip ettiği Survivor 2026'da şampiyonluk kupası sahibinin bu akşam belli olması bekleniyor. 19 Haziran 2026 Cuma akşamı TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan büyük finalin Nagihan'ın sakatlığına bağlı olarak nasıl seyredeceği merak konusu.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA