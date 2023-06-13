Survivor finali nerede yapılacak? TV8 ile 2023 Survivor final bileti ne kadar, kaç TL ve nereden alınır? İşte bilet fiyatları

Survivor finali nerede 2023 sezonu için araştırılıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 finali gelip çattı. Ertuğ, Yusuf, Özgür ve Nefise arasında geçen yarı final mücadelesinin ardından finale kalan isimler belli oldu. 14 Haziran Çarşamba akşamı yapılacak şampiyonluk gecesinde sezonun birincisi SMS oylaması ardından açıklanacak. Acun Ilıcalı ve eski yarışmacıların katılacağı gece için geri sayım başladı. Yarışmanın sıkı takipçileri Survivor finali nerede yapılacak sorusuna yanıt ararken şampiyonun belli olacağı final biletleri de satışa çıktı. Peki, TV8 ile 2023 Survivor final bilet fiyatları ne kadar, kaç TL ve nereden alınır? İşte detaylar…