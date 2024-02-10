Survivor Hilmi Cem kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 yeni yarışmacısı Hilmi Cem İntepe hayatı

Survivor Hilmi Cem kimdir son bölümle birlikte en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Survivor All Star 2024 sezonuna 3 yeni isim dahil oluyor. Acun Ilıcalı tarafından duyurulan yeni isimler arasında 2013 sezonu şampiyonu da yer alıyor. Kırmızı takımda yer alacak yarışmacının hayatı ve kariyeri merak ediliyor. 2013'te katıldığı yarışmadan birincilikle ayrılan İntepe, oyuncu olarak da karşımıza çıkıyot. Peki, Survivor Hilmi Cem kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte, detaylar...