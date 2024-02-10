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Haberler Fotohaber Survivor Hilmi Cem kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 yeni yarışmacısı Hilmi Cem İntepe hayatı
Giriş Tarihi: 10.02.2024 23:25 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 23:25

Survivor Hilmi Cem kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 yeni yarışmacısı Hilmi Cem İntepe hayatı

TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor All Star 2024 sezonu kıran kırana mücadelelere sahne oluyor. Nihat ve Turabi'nin sağlık sorunları nedeniyle veda etmesinin ardından kırmızı takıma yeni yarışmacılar dahil oluyor. Son bölümle birlikte duyurulan isimler arasında 2013 sezonunda şampiyon olan Hilmi Cem İntepe de var. Daha önce 2 kez yarışmada yer alan İntepe, oyunculuk kariyerine devam ediyor. Peki, Survivor Hilmi Cem kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, tüm merak edilenler...

Survivor Hilmi Cem kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 yeni yarışmacısı Hilmi Cem İntepe hayatı

Survivor Hilmi Cem kimdir son bölümle birlikte en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Survivor All Star 2024 sezonuna 3 yeni isim dahil oluyor. Acun Ilıcalı tarafından duyurulan yeni isimler arasında 2013 sezonu şampiyonu da yer alıyor. Kırmızı takımda yer alacak yarışmacının hayatı ve kariyeri merak ediliyor. 2013'te katıldığı yarışmadan birincilikle ayrılan İntepe, oyuncu olarak da karşımıza çıkıyot. Peki, Survivor Hilmi Cem kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte, detaylar...

Survivor Hilmi Cem kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 yeni yarışmacısı Hilmi Cem İntepe hayatı

SURVİVOR ALL STAR YENİ YARIŞMACILARI BELLİ OLDU!

Survivor 30. bölümde yarışmaya dahil olan üç yarışmacı belli oldu. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni isimler şöyle:

  • Avatar Atakan
  • Hilmi Cem İntepe
  • Sema Aydemir
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Survivor Hilmi Cem kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 yeni yarışmacısı Hilmi Cem İntepe hayatı

KIRMIZI TAKIMA DAHİL OLDU!

Kırmızı takıma dahil olacak erkek yarışmacılardan biri Hilmi Cem İntepe oldu.

2013 sezonunda yarışan ve yarışmadan birincilikle ayrılan Hilmi Cem İntepe, bu sezon Acun Ilıcalı tarafından Survivor All Star'a alındı.

Survivor Hilmi Cem kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 yeni yarışmacısı Hilmi Cem İntepe hayatı

HİLMİ CEM İNTEPE KİMDİR?

Hilmi Cem İntepe, 1992'de Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yenice Mahallesi'nde dünyaya geldi. 18 yaşına kadar Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde yaşadı. 17 yaşında Latin danslarına yazıldı ve birçok kere salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu.

Ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasındaki dans gösterisiyle çıktı.

Survivor Hilmi Cem kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 yeni yarışmacısı Hilmi Cem İntepe hayatı

2013'te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. Daha sonra Survivor All Star'a da katıldı.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı.

2016-2017 yılları arasında yayımlanan Bodrum Masalı adlı dizide da Kelebek karakterini canlandırdı.

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