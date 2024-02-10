Survivor Hilmi Cem kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 yeni yarışmacısı Hilmi Cem İntepe hayatı

Giriş Tarihi: 10.02.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
23:25
TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor All Star 2024 sezonu kıran kırana mücadelelere sahne oluyor. Nihat ve Turabi'nin sağlık sorunları nedeniyle veda etmesinin ardından kırmızı takıma yeni yarışmacılar dahil oluyor. Son bölümle birlikte duyurulan isimler arasında 2013 sezonunda şampiyon olan Hilmi Cem İntepe de var. Daha önce 2 kez yarışmada yer alan İntepe, oyunculuk kariyerine devam ediyor. Peki, Survivor Hilmi Cem kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, tüm merak edilenler...