Giriş Tarihi: 11.01.2024 06:09
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
06:09
ŞOK ELEME! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 10 Ocak Survivor'a kim veda etti, Doğukan mı, Ersin mi?
Survivor All Star'da bu bölümde yarışmanın ilk elemesi gerçekleşecek. SMS olmadan performansa dayalı yapılan elemede düellolar gerçekleşiyor. Bu düelloların galibi elenmeden kurtulurken, kaybeden ise adaya veda ediyor. İlk olarak eleme adayı çıkan Doğukan'ın hemen ardından eleme adayı olan isim Sercan olmuştu. Dün yapılan oylamayla ise yeni aday Ersin oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte, elenen isim...