ŞOK ELEME! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 10 Ocak Survivor’a kim veda etti, Doğukan mı, Ersin mi?

Survivor All Star da ilk eleme heyecanı yaşanıyor. Başladığı ilk günden beri heyecanla takip edilen yarışmada kim elenecek bu akşam gerçekleşen düelleolar sonucunda belli oluyor. Peki, düelloları kim kazandı Sercan mı, Ersin mi, Doğukan mı? Survivor kim elendi? İşte, detaylar!