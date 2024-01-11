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Haberler Fotohaber ŞOK ELEME! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 10 Ocak Survivor'a kim veda etti, Doğukan mı, Ersin mi?
Giriş Tarihi: 11.01.2024 06:09 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 06:09

ŞOK ELEME! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 10 Ocak Survivor'a kim veda etti, Doğukan mı, Ersin mi?

Survivor All Star'da bu bölümde yarışmanın ilk elemesi gerçekleşecek. SMS olmadan performansa dayalı yapılan elemede düellolar gerçekleşiyor. Bu düelloların galibi elenmeden kurtulurken, kaybeden ise adaya veda ediyor. İlk olarak eleme adayı çıkan Doğukan'ın hemen ardından eleme adayı olan isim Sercan olmuştu. Dün yapılan oylamayla ise yeni aday Ersin oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte, elenen isim...

ŞOK ELEME! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 10 Ocak Survivor’a kim veda etti, Doğukan mı, Ersin mi?

Survivor All Star da ilk eleme heyecanı yaşanıyor. Başladığı ilk günden beri heyecanla takip edilen yarışmada kim elenecek bu akşam gerçekleşen düelleolar sonucunda belli oluyor. Peki, düelloları kim kazandı Sercan mı, Ersin mi, Doğukan mı? Survivor kim elendi? İşte, detaylar!

ŞOK ELEME! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 10 Ocak Survivor’a kim veda etti, Doğukan mı, Ersin mi?

SURVİVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNUN KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 10 Ocak Çarşamba bölümünde kazanan final turunda belli oldu ve MAVİ TAKIM kazandı!

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ŞOK ELEME! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 10 Ocak Survivor’a kim veda etti, Doğukan mı, Ersin mi?

SURVIVOR ALL STAR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Eleme adayları sırasıyla Doğukan, Yaman, Sercan ve son olarak Ersin oldu. "Yaman düelloyu kazanarak elemeden kurtuldu."

Sercan ile Ersin bu akşam düellolarda karşı karşıya geldi ve 5-0'lık skorla kazanan;

Sercan oldu ve adaylıktan düşerek eleme potasından çıktı!

ŞOK ELEME! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 10 Ocak Survivor’a kim veda etti, Doğukan mı, Ersin mi?

Sercan'ın potadan çıkmasıyla ersin ve Doğukan ikinci düello oyununda karşı karşıya geldi.

Karşılaşma sonucunda Ersin Korkut 5-1'lik skorla öne geçti ve kaybeden isim Doğukan Manço oldu.

Bu durumda Survivor'da ilk elenen ismi DOĞUKAN OLDU!

ŞOK ELEME! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 10 Ocak Survivor’a kim veda etti, Doğukan mı, Ersin mi?
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