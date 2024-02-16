ŞOK VEDA! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 15 Şubat 2024 dün gece Survivor All Star düello oyunu sonucunda elenen isim kim?

BU HAFTA ELEME OLMAYACAK!

Murat Ceylan; "Sona kalan isim bu akşam elenmeyecek. Buna benzer durumu Bozok ve Sercan yarışmasında yaşamıştık. Sona kalan isim aday olarak 2 hafta sonraki kadın elemesinde rakibini belirleyecek. Tatsız bir durum oldu ama devam etmemiz lazım 3 adayımızın kader mücadelesi var bu akşam."