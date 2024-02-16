Giriş Tarihi: 16.02.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
11:50
ŞOK VEDA! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 15 Şubat 2024 dün gece Survivor All Star düello oyunu sonucunda elenen isim kim?
Survivor All Star 2024'te dün gece eleme heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarının fenomen yarışmasında dün akşam kadınlar potasında yer alan Aysu, Aleyna, Sahra ve Pınar arasından biri yarışmaya veda etti. Sahra düelloya katılmadan direkt diskalifiye olurken kalan üç kadın yarışmacı düello oynandı. Survivor kim elendi sorusuna yanıt arayan izleyiciler arama motorlarına yöneldi. Kritik gecede bir veda yaşandı. Peki, 15 Şubat 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti?