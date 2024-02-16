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Haberler Fotohaber ŞOK VEDA! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 15 Şubat 2024 dün gece Survivor All Star düello oyunu sonucunda elenen isim kim?
Giriş Tarihi: 16.02.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 11:50

ŞOK VEDA! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 15 Şubat 2024 dün gece Survivor All Star düello oyunu sonucunda elenen isim kim?

Survivor All Star 2024'te dün gece eleme heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarının fenomen yarışmasında dün akşam kadınlar potasında yer alan Aysu, Aleyna, Sahra ve Pınar arasından biri yarışmaya veda etti. Sahra düelloya katılmadan direkt diskalifiye olurken kalan üç kadın yarışmacı düello oynandı. Survivor kim elendi sorusuna yanıt arayan izleyiciler arama motorlarına yöneldi. Kritik gecede bir veda yaşandı. Peki, 15 Şubat 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti?

ŞOK VEDA! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 15 Şubat 2024 dün gece Survivor All Star düello oyunu sonucunda elenen isim kim?

xSurvivor kim elendi, kim gitti sorusu yanıt buldu. Kadınlar düellosunda elenen isim hakkında araştırmalara başladı. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti, düelloyu kim kazandı? 15 Şubat Survivor eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?

ŞOK VEDA! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 15 Şubat 2024 dün gece Survivor All Star düello oyunu sonucunda elenen isim kim?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da yeni bir oyunla eğlence dolu dakikalar yaşandı. Yarışı kazanan takım ise 10-9'luk skorla Kırmızı takım oldu.

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ŞOK VEDA! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 15 Şubat 2024 dün gece Survivor All Star düello oyunu sonucunda elenen isim kim?

SURVİVOR KİM ELENDİ, ADAYA KİM VEDA ETTİ?
Yarışmanın sunucusu Murat Ceylan, düello öncesi açıklamalarda bulundu. Düello oyununa başlarken Murat Ceylan:

"Normalde dört aday olmanız lazım, toplamda üç kişisiniz. Maalesef bir kişi bir daha dönmemek üzere gelemeyecek." şeklinde konuştu.

ŞOK VEDA! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 15 Şubat 2024 dün gece Survivor All Star düello oyunu sonucunda elenen isim kim?

BU HAFTA ELEME OLMAYACAK!
Murat Ceylan; "Sona kalan isim bu akşam elenmeyecek. Buna benzer durumu Bozok ve Sercan yarışmasında yaşamıştık. Sona kalan isim aday olarak 2 hafta sonraki kadın elemesinde rakibini belirleyecek. Tatsız bir durum oldu ama devam etmemiz lazım 3 adayımızın kader mücadelesi var bu akşam."

ŞOK VEDA! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 15 Şubat 2024 dün gece Survivor All Star düello oyunu sonucunda elenen isim kim?

Pınar'ın başarı oranı rakibine göre daha yüksek olduğu için finali belirleyecek. İlk mücadele Pınar ve Aleyna arasında olacak. Pınar final için halka oyununu seçti.

Aleyna - Aysu karşılaşmasında kazanan Aleyna oldu. Aleyna adını adaylıktan sildirdi ve adada kalmayı garantiledi.

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