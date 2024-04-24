Giriş Tarihi: 24.04.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
15:54
Survivor kim elendi? TV8 ile 24 Nisan Survivor'da eleme düellosu kaybedeni ve kazananı belli oluyor!
Survivor All Star'da eleme düellosu bir kez daha tansiyon yükseltiyor. Birleşme partisinde eğlenceli dakikalar yaşayan yarışmacılar mücadeleye hızlı bir dönüş yaptı. Yarışmanın takipçileri 'Survivor kim elendi' sorusuna odaklandı. Kadın yarışmacılardan birinin hayallerine veda edeceği düelloda heyecan dorukta. Peki; TV8 ile 24 Nisan Survivor kim elendi, kim gitti?