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Haberler Fotohaber Survivor kim elendi? TV8 ile 24 Nisan Survivor'da eleme düellosu kaybedeni ve kazananı belli oluyor!
Giriş Tarihi: 24.04.2024 15:44 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 15:54

Survivor kim elendi? TV8 ile 24 Nisan Survivor'da eleme düellosu kaybedeni ve kazananı belli oluyor!

Survivor All Star'da eleme düellosu bir kez daha tansiyon yükseltiyor. Birleşme partisinde eğlenceli dakikalar yaşayan yarışmacılar mücadeleye hızlı bir dönüş yaptı. Yarışmanın takipçileri 'Survivor kim elendi' sorusuna odaklandı. Kadın yarışmacılardan birinin hayallerine veda edeceği düelloda heyecan dorukta. Peki; TV8 ile 24 Nisan Survivor kim elendi, kim gitti?

Survivor kim elendi? TV8 ile 24 Nisan Survivor’da eleme düellosu kaybedeni ve kazananı belli oluyor!

Survivor'da kim elendi belli oluyor. Haftanın eleme adayları bir bir potaya girerken düellodan çıkacak ve şampiyonluğa veda edecek o isimler merak ediliyor. Birleşme partisinin ardından yarışın oldukça kıran kırana geçtiği All Star sezonunda adaya veda eden isim için nefesler tutuldu. Peki; 24 Nisan Survivor kim elendi, kim gitti, eleme düellosunu kim kazandı ve kaybetti? İşte, detaylar...

Survivor kim elendi? TV8 ile 24 Nisan Survivor’da eleme düellosu kaybedeni ve kazananı belli oluyor!

SURVİVOR'DA BİRLEŞME GERÇEKLEŞTİ!

Survivor birleşme partisi renkli dakikaları ekranlara taşıdı. Demet Akalın ve Okan Kurt'un misafir olduğu gecede şarkı yarışması düzenlendi.

Gecenin en yüksek puan toplayan Batuhan, Ogeday, Özgür ve Berna yeniden sahne aldı. Yarışmanın kazananı ise Özgür oldu.

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Survivor kim elendi? TV8 ile 24 Nisan Survivor’da eleme düellosu kaybedeni ve kazananı belli oluyor!

BERNA VE NEFİSE KRİZİ

Survivor iletişim oyunu oynayan yarışmacılar arasından Berna oyun sırasında itirazda bulundu. Nefise ile yarışa çıkan Berna, Nefise'nin erken çıktığını iddia etti.

Nefise ise duruma tepki göstererek Berna'ya sert çıktı. İkili arasında tartışma yaşandı.

Survivor kim elendi? TV8 ile 24 Nisan Survivor’da eleme düellosu kaybedeni ve kazananı belli oluyor!

SURVİVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI!

Bu hafta kadın yarışmacıların eleme haftası. 4 isim düelloya çıkıyor:

  1. MERVE
  2. DAMLA
  3. ALEYNA
  4. BERNA
Survivor kim elendi? TV8 ile 24 Nisan Survivor’da eleme düellosu kaybedeni ve kazananı belli oluyor!

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen isim henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

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