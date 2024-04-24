Survivor kim elendi? TV8 ile 24 Nisan Survivor’da eleme düellosu kaybedeni ve kazananı belli oluyor!

Survivor'da kim elendi belli oluyor. Haftanın eleme adayları bir bir potaya girerken düellodan çıkacak ve şampiyonluğa veda edecek o isimler merak ediliyor. Birleşme partisinin ardından yarışın oldukça kıran kırana geçtiği All Star sezonunda adaya veda eden isim için nefesler tutuldu. Peki; 24 Nisan Survivor kim elendi, kim gitti, eleme düellosunu kim kazandı ve kaybetti? İşte, detaylar...