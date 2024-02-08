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Haberler Fotohaber Survivor kim elendi? Eleme gecesi! TV8 ile 8 Şubat 2024 Survivor eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?
Giriş Tarihi: 08.02.2024 22:40 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 22:42

Survivor kim elendi? Eleme gecesi! TV8 ile 8 Şubat 2024 Survivor eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?

Survivor All Star 2024 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada bu akşam veda gecesi yaşanıyor. 29. Bölümde potada yer alan 6 yarışmacı arasında eleme düellosu oynanıyor. Yarışmanın sıkı takipçileri elenen isim için ekran başında bekliyor. Survivor kim elendi, Yaman mı, Ersin mi, Yunus Emre mi, Mustafa Kemal mi, Bozok mu, Sercan mı soruları yanıt arıyor. Hataya yer olmayan düello sonrası bir yarışmacı hayallerine veda edecek. Peki; 8 Şubat 2024 Perşembe Survivor kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? İşte, tüm merak edilenler…

Survivor kim elendi? Eleme gecesi! TV8 ile 8 Şubat 2024 Survivor eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?

Survivor kim elendi sorusunun cevabı için nefesler tutuldu. TV8'in uzun soluklu yarışması 8 Şubat Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. 29. bölümde Yaman, Ersin, Yunus Emre, Mustafa Kemal, Bozok ve Sercan eleme düellosu için karşı karşıya geliyor. Bu haftanın eleme adayları arasında kırmızı takımdan beş, mavi takımdan bir isim var. Bu noktada kırmızı takımı tutanlar veda gecesine odaklanmış durumda. Elenen yarışmacı gecenin sonunda belli olacak. Peki; 8 Şubat 2024 Survivor kim elendi, eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?

Survivor kim elendi? Eleme gecesi! TV8 ile 8 Şubat 2024 Survivor eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor eleme düellosundan çıkan yarışmacılar ve elenen isim ile ilgili tüm detaylar şöyle;

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Survivor kim elendi? Eleme gecesi! TV8 ile 8 Şubat 2024 Survivor eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?

SURVİVOR ALL STAR ELEME DÜELLOSUNDA HANGİ YARIŞMACI ADAYA VEDA ETTİ?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 8 Şubat 2024 Perşembe akşamı 29. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yeni bölümde eleme düellosu oynandı. Eleme potasında kırmızı takımdan 5 yarışmacı, mavi takımdan ise 1 yarışmacı vardı.

Potadaki adaylar arasında oynanan düello kıran kırana geçiyor.

Survivor kim elendi? Eleme gecesi! TV8 ile 8 Şubat 2024 Survivor eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor All Star'da elenen isim henüz belli olmadı. Survivor eleme düellosunda adaya veda eden yarışmacı açıklandığında haberimize eklenecektir.

Survivor kim elendi? Eleme gecesi! TV8 ile 8 Şubat 2024 Survivor eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?

SURVİVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI

İlk eleme adayı: Yaman (mavi takım)

İkinci eleme adayı: Ersin (kırmızı takım)

Üçüncü eleme adayı: Mustafa Kemal (kırmızı takım)

Dördüncü eleme adayı: Yunus Emre (kırmızı takım)

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