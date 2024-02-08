Survivor kim elendi? Eleme gecesi! TV8 ile 8 Şubat 2024 Survivor eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?

Giriş Tarihi: 08.02.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
22:42
Survivor All Star 2024 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada bu akşam veda gecesi yaşanıyor. 29. Bölümde potada yer alan 6 yarışmacı arasında eleme düellosu oynanıyor. Yarışmanın sıkı takipçileri elenen isim için ekran başında bekliyor. Survivor kim elendi, Yaman mı, Ersin mi, Yunus Emre mi, Mustafa Kemal mi, Bozok mu, Sercan mı soruları yanıt arıyor. Hataya yer olmayan düello sonrası bir yarışmacı hayallerine veda edecek. Peki; 8 Şubat 2024 Perşembe Survivor kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? İşte, tüm merak edilenler…