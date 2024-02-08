Survivor kim elendi? Eleme gecesi! TV8 ile 8 Şubat 2024 Survivor eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?

Survivor kim elendi sorusunun cevabı için nefesler tutuldu. TV8'in uzun soluklu yarışması 8 Şubat Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. 29. bölümde Yaman, Ersin, Yunus Emre, Mustafa Kemal, Bozok ve Sercan eleme düellosu için karşı karşıya geliyor. Bu haftanın eleme adayları arasında kırmızı takımdan beş, mavi takımdan bir isim var. Bu noktada kırmızı takımı tutanlar veda gecesine odaklanmış durumda. Elenen yarışmacı gecenin sonunda belli olacak. Peki; 8 Şubat 2024 Survivor kim elendi, eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?