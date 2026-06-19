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Survivor Mert Nobre kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte Survivor finalist Nobre hayatı
Giriş Tarihi: 19.06.2026 15:58
Survivor Mert Nobre kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte Survivor finalist Nobre hayatı
Survivor 2026'da finale yükselen isimlerden biri olan Mert Nobre, yarışmadaki performansı ve sakin karakteriyle izleyicilerin dikkatini çekti. Uzun yıllar Türkiye'de profesyonel futbol oynayan eski milli futbolcunun hayatı da merak edilmeye başlandı. Futbol kariyerinde önemli başarılara imza atan Mert Nobre'nin yaşı, memleketi ve kariyerine dair detaylar araştırılıyor. İşte Survivor finalisti Mert Nobre hakkında merak edilenler...