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Giriş Tarihi: 19.06.2026 15:58

Survivor Mert Nobre kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte Survivor finalist Nobre hayatı

Survivor 2026'da finale yükselen isimlerden biri olan Mert Nobre, yarışmadaki performansı ve sakin karakteriyle izleyicilerin dikkatini çekti. Uzun yıllar Türkiye'de profesyonel futbol oynayan eski milli futbolcunun hayatı da merak edilmeye başlandı. Futbol kariyerinde önemli başarılara imza atan Mert Nobre'nin yaşı, memleketi ve kariyerine dair detaylar araştırılıyor. İşte Survivor finalisti Mert Nobre hakkında merak edilenler...

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Survivor Mert Nobre kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte Survivor finalist Nobre hayatı

Survivor 2026'da finale kalan Mert Nobre, yarışmadaki başarılı performansı ve sakin tavırlarıyla dikkat çekti. Uzun yıllar Türkiye'de futbol oynayan eski futbolcunun hayatı, yaşı ve kariyeri izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Mert Nobre hakkında öne çıkan bilgiler...

Survivor Mert Nobre kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte Survivor finalist Nobre hayatı

MERT NOBRE KİMDİR?

6 Kasım 1980'de Brezilya'da doğan Mert Nobre şuan 45 yaşında. Yarışmadaki genç rakiplerine karşı gösterdiği o yüksek tempo ve mücadele ruhuyle büyük ilgi gördü.

2006 yılında Türk vatandaşlığını aldı ve vatandaşlığı aldıktan sonra Mert adını benimsedi. Nobre ayrıca, Ağustos 2020'de Gençlerbirliği'nin teknik direktörü olarak atanmasıyla Türkiye'deki ilk teknik direktörlük görevini de üstlendi.

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Survivor Mert Nobre kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte Survivor finalist Nobre hayatı

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2002–2004 Cruzeiro

2003 → Kashiwa Reysol (kiralık)

2004–2006 Fenerbahçe

2006–2011 Beşiktaş

2011–2013 Mersin İdmanyurdu

2013–2015 Kayserispor

2015–2016 FC Wil

2016–2018 BB Erzurumspor

2018–2019 Gençlerbirliği

Survivor Mert Nobre kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte Survivor finalist Nobre hayatı

YÖNETİCİLİK KARİYERİ

2019–2020 Akhisar Belediyespor (asistan)

2020 Hatayspor (asistan)

2020 Gençlerbirliği

2021–2022 Altay (asistan)

2022 Altay2022 Çorum

Survivor Mert Nobre kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte Survivor finalist Nobre hayatı
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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