Survivor Mert Nobre kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte Survivor finalist Nobre hayatı

Survivor 2026'da finale kalan Mert Nobre, yarışmadaki başarılı performansı ve sakin tavırlarıyla dikkat çekti. Uzun yıllar Türkiye'de futbol oynayan eski futbolcunun hayatı, yaşı ve kariyeri izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Mert Nobre hakkında öne çıkan bilgiler...