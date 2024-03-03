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Giriş Tarihi: 03.03.2024 16:26 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 16:26

Survivor Merve neden bayıldı, elenecek mi? Şoke eden fragman! İşte Survivor All Star Merve Aydın sağlık durumu

Survivor All Star 2024 tüm heyecanıyla devam ediyor. Oldukça çekişmeli geçen yeni sezonda sakatlıklar, tartışmalar, kavgalar, diskalifiyeler peşi sıra geliyor. İlgiyle takip edilen yarışmanın 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına Merve Aydın'ın bayılması damga vurdu. Bir anda yere yığılan yarışmacıya doktorun müdahale ettiği görüldü. Tüm müdahalelere rağmen gözlerini açamayan Survivor Merve sağlık durumu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Survivor Merve neden bayıldı, elenecek mi, diskalifiye olacak mı, son durumu nasıl? İşte, detaylar...

Survivor Merve neden bayıldı, elenecek mi? Şoke eden fragman! İşte Survivor All Star Merve Aydın sağlık durumu

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı 2024 Survivor All Star'da olaysız bir bölüm geçmiyor. Yarışmanın 3 Mart Pazar akşamı ekranlara gelecek olan 49. Bölüm fragmanı paylaşıldı. Yayınlanan fragmana kırmızı takımda mücadele eden Merve Aydın'ın bayılması damga vurdu. Bir anda yere yığıldığı görülen yarışmacıya doktor müdahale etti. Yaşananlar sonrası gözler Acun Ilıcalı açıklamasına çevrildi. Peki, Survivor Merve neden bayıldı, elenecek mi, diskalifiye mi olacak? İşte, Survivor Merve Aydın sağlık durumu…

Survivor Merve neden bayıldı, elenecek mi? Şoke eden fragman! İşte Survivor All Star Merve Aydın sağlık durumu

SURVİVOR MERVE NEDEN BAYILDI, YARIŞMADAN AYRILACAK MI?

Survivor 49. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Merve Aydın'ın bayıldığı görüldü.

Bir anda yere yığılan yarışmacının yardımına ilk önce arkadaşları koştu. Ardından ise doktor müdahale etti.

Ancak Merve Aydın, doktorun tüm müdahalesine rağmen gözlerini açamadı.

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Survivor Merve neden bayıldı, elenecek mi? Şoke eden fragman! İşte Survivor All Star Merve Aydın sağlık durumu

SURVİVOR MERVE SAĞLIK DURUMU NASIL?

Survivor Merve Aydın'ın sağlık durumu ve neden bayıldığı 3 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümde belli olacak.

Daha önce tansiyon düşmesi nedeniyle sorun yaşayan yarışmacının bu kez durumunun ne olduğu merak konusu.

Survivor Merve neden bayıldı, elenecek mi? Şoke eden fragman! İşte Survivor All Star Merve Aydın sağlık durumu

SURVİVOR 49. BÖLÜM TANITIMI YAYINDA!

https://www.youtube.com/watch?v=sAO0_WIFrno

Survivor Merve neden bayıldı, elenecek mi? Şoke eden fragman! İşte Survivor All Star Merve Aydın sağlık durumu

SURVİVOR MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eski atlet olan yarışmacı 800 m açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmiştir.

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