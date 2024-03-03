Survivor Merve neden bayıldı, elenecek mi? Şoke eden fragman! İşte Survivor All Star Merve Aydın sağlık durumu

Giriş Tarihi: 03.03.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
16:26
Survivor All Star 2024 tüm heyecanıyla devam ediyor. Oldukça çekişmeli geçen yeni sezonda sakatlıklar, tartışmalar, kavgalar, diskalifiyeler peşi sıra geliyor. İlgiyle takip edilen yarışmanın 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına Merve Aydın'ın bayılması damga vurdu. Bir anda yere yığılan yarışmacıya doktorun müdahale ettiği görüldü. Tüm müdahalelere rağmen gözlerini açamayan Survivor Merve sağlık durumu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Survivor Merve neden bayıldı, elenecek mi, diskalifiye olacak mı, son durumu nasıl? İşte, detaylar...