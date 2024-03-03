Survivor Merve neden bayıldı, elenecek mi? Şoke eden fragman! İşte Survivor All Star Merve Aydın sağlık durumu

SURVİVOR MERVE SAĞLIK DURUMU NASIL?

Survivor Merve Aydın'ın sağlık durumu ve neden bayıldığı 3 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümde belli olacak.

Daha önce tansiyon düşmesi nedeniyle sorun yaşayan yarışmacının bu kez durumunun ne olduğu merak konusu.