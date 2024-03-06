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Haberler Fotohaber Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, elendi mi? Acun Ilıcalı Açıkladı! Survivor Nagihan’ın sağlık durumu…
Giriş Tarihi: 06.03.2024 15:09 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 15:09

Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, elendi mi? Acun Ilıcalı Açıkladı! Survivor Nagihan’ın sağlık durumu…

Survivor All Star kıran kırana mücadeleler ile ekranlara geliyor. Sevilen programda yer alan yarışmacılar, adada kalma mücadelesi verirken bir yandan da şampiyonluğu hedefliyor. Şampiyonluk adaylarından biri olan kırmızı takımdan Nagihan Karadere geçtiğimiz günlerde yarışma esnasında bir sakatlık geçirmiş ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Son bölümlerde yer alamayan yarışmacı hakkında nihai karar belli oldu. Peki, Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, elendi mi? İşte, Acun Ilıcalı Açıkladı!

Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, elendi mi? Acun Ilıcalı Açıkladı! Survivor Nagihan’ın sağlık durumu…

Survivor All Star 2024 kadrosunda gündemde olan isimlerden biri olan Nagihan Karadere geçtiğimiz günlerde yarışma esnasında yaşadığı talihsiz kaza ile sevenlerini korkutmuştu. Dizinde esneme olan NAgihan'ın durumunu Acun Ilıcalı katıldığı Survivor ekstra programında açıkladı. Peki, Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, elendi mi, son durum nedir?

Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, elendi mi? Acun Ilıcalı Açıkladı! Survivor Nagihan’ın sağlık durumu…

SURVİVOR NAGİHAN'A NE OLDU?

Survivor'ın güç isteyen oyunlardan biri olan kütük ittirme oyununda Nagihan Karadere, kütüğü ittirmeye çalışırken, daha öncesinde sakatlık geçirdiği bacağının dönmesiyle yere yığıldı.

Oyun sırasında acı içerisinde yere yığılan Nagihan, "Dizimde esneme oldu" dedi. Acil müdehale eden doktor, ardından ambulansla Nagihan'ı hastaneye kaldırdı.

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Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, elendi mi? Acun Ilıcalı Açıkladı! Survivor Nagihan’ın sağlık durumu…

ACUN ILICALI SURVİVOR EKSTRA'DA AÇIKLADI!

Survivor'a canlı bağlantı yapan Acun Ilıcalı Nagihan'ın sağlık durumu ile ilgili netleşen bir durum olmadığını, Salı ya da Çarşamba günü netlik kazanabileceğini söyledi. Henüz Nagihan'ın yarışmaya devam edip etmeyeceği konusu belirsizliğini koruyor.

Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, elendi mi? Acun Ilıcalı Açıkladı! Survivor Nagihan’ın sağlık durumu…

SURVİVOR NAGİHAN DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Acun Ilıcalı Nagihan son durum ile ilgili şunları söyledi:

"Nagihan ile büyük ihtimalle bir iki gün içerisinde baş başa bir konsey daha yapacağız kendisinin karar vermesi gerekecek karar ona kalacak herhalde çünkü doktorlardan net şekilde problem yaşar raporu gelmedi ancak sakatlığıyla ilgili oynarsa artabilir. Bu sakatlıkla da nasıl oynarsın gibi bir durum. Baş başa bir konsey yapacağız bakalım. Ben ona seneye de katılabilir isterse diyeceğim."

Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, elendi mi? Acun Ilıcalı Açıkladı! Survivor Nagihan’ın sağlık durumu…
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