Giriş Tarihi: 06.03.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
15:09
Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, elendi mi? Acun Ilıcalı Açıkladı! Survivor Nagihan’ın sağlık durumu…
Survivor All Star kıran kırana mücadeleler ile ekranlara geliyor. Sevilen programda yer alan yarışmacılar, adada kalma mücadelesi verirken bir yandan da şampiyonluğu hedefliyor. Şampiyonluk adaylarından biri olan kırmızı takımdan Nagihan Karadere geçtiğimiz günlerde yarışma esnasında bir sakatlık geçirmiş ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Son bölümlerde yer alamayan yarışmacı hakkında nihai karar belli oldu. Peki, Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, elendi mi? İşte, Acun Ilıcalı Açıkladı!