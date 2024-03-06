Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, elendi mi? Acun Ilıcalı Açıkladı! Survivor Nagihan’ın sağlık durumu…

SURVİVOR NAGİHAN DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Acun Ilıcalı Nagihan son durum ile ilgili şunları söyledi:

"Nagihan ile büyük ihtimalle bir iki gün içerisinde baş başa bir konsey daha yapacağız kendisinin karar vermesi gerekecek karar ona kalacak herhalde çünkü doktorlardan net şekilde problem yaşar raporu gelmedi ancak sakatlığıyla ilgili oynarsa artabilir. Bu sakatlıkla da nasıl oynarsın gibi bir durum. Baş başa bir konsey yapacağız bakalım. Ben ona seneye de katılabilir isterse diyeceğim."