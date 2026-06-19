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Survivor Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor finalisti Nagihan hayatı
Giriş Tarihi: 19.06.2026 16:15
Survivor Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor finalisti Nagihan hayatı
Survivor 2026'da finale yükselen isimlerden biri olan Nagihan Karadere, yarışma boyunca sergilediği mücadeleci yapısı ve güçlü performansıyla dikkat çekti. Survivor tarihinin en başarılı kadın yarışmacıları arasında gösterilen Nagihan, finalde Mert Nobre ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Milli sporcu kimliğiyle tanınan Karadere'nin yaşı, memleketi ve kariyerine dair bilgiler de izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Survivor finalisti Nagihan Karadere'nin hayatı ve kariyerine dair detaylar...