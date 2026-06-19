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Giriş Tarihi: 19.06.2026 16:15

Survivor Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor finalisti Nagihan hayatı

Survivor 2026'da finale yükselen isimlerden biri olan Nagihan Karadere, yarışma boyunca sergilediği mücadeleci yapısı ve güçlü performansıyla dikkat çekti. Survivor tarihinin en başarılı kadın yarışmacıları arasında gösterilen Nagihan, finalde Mert Nobre ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Milli sporcu kimliğiyle tanınan Karadere'nin yaşı, memleketi ve kariyerine dair bilgiler de izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Survivor finalisti Nagihan Karadere'nin hayatı ve kariyerine dair detaylar...

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Survivor Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor finalisti Nagihan hayatı

Atletizm kariyeri ve Survivor'daki başarılı performansıyla tanınan Nagihan Karadere, 1984 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. Daha önce birçok kez Survivor'da yarışan Karadere, 2026 sezonunda da finale kalarak adından söz ettirdi. İşte Nagihan Karadere'nin hayatına dair merak edilenler...

Survivor Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor finalisti Nagihan hayatı

SURVİVOR NAGİHAN KİMDİR?

Atletizme Fenerbahçe altyapısında yetişerek başlamış; kısa mesafe ve engelli koşu branşlarında yarışmıştır.

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Survivor Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor finalisti Nagihan hayatı

2011 yılında 400 metre engelli koşusunda elde ettiği 55.09 saniyelik derecesiyle Türkiye rekoru kırmıştır.

2003 yılında Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede altın madalya kazanmış, 2011 yılında Çin'de düzenlenen Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda bayrak yarışında gümüş, engelli koşuda ise bronz madalya elde etmiştir.

Survivor Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor finalisti Nagihan hayatı

2012 Londra Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmiştir. Ancak 400 metre engelli seçmelerinde yaptığı talihsiz hatalı çıkış (false start) nedeniyle diskalifiye olmuş ve bu olay spor kariyerinde derin bir iz bırakmıştır.

Eski evliliğinden Ece Arven adında bir kız çocuğu annesidir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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